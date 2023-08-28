Жители Подмосковья получили первые ежемесячные доплаты к пенсии

Фото: Минсоцразвития МО
Подмосковные пенсионеры автоматически получили первые ежемесячные доплаты к пенсии. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Ежемесячные доплаты до 18 тыс рублей предусмотрены для неработающих пенсионеров старше 65 лет, одиноко проживающих или проживающих в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Ещё одно важное условие – пенсионер должен проживать в Подмосковье более 10 лет», – пояснила Болтаева.Как напомнили в Минсоцразвития Подмосковья, теперь доплаты будут перечислять каждый месяц, но не вместе с пенсией, а чуть позже. Пенсионеры, у которых право на доплату возникло с начала года, в августе получили единовременную выплату за все эти месяцы.
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Лора Луганская