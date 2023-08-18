Жители Подмосковья пожаловались на непрошенные визиты летучих мышей

Фото: Комлесхоз МО
Установлено, что крылатые существа не стремятся попасть в человеческое жильё. В основном они оказываются там случайно.
«Отпугнуть летучих мышей от дома помогут запах аптечной ромашки, перечной мяты, пижмы, багульника или полыни, яркий свет и громкие звуки – тяжёлый рок, колокольчики, флюгеры и «музыка ветра», – отметили в Комлесхозе.Если же контакта со зверьком избежать не удалось, можно взять картонную коробку, проделать в ней отверстия и, надев перчатки, поместить туда животное. Коробку нужно выставить на балкон и, дождавшись вечера, освободить пленницу. При этом важно не повредить крылья.
В ведомстве напомнили, что многие виды рукокрылых в Подмосковье занесены в Красную книгу. За их уничтожение полагается штраф от 2,5 тыс до 1 млн рублей.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили об опасности вылета гигантских усачей-кожевников
Жителям Подмосковья рассказали, как собрать самую сладкую лесную ежевику
В подмосковных лесах началась осенняя миграция гадюк