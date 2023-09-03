Жители Подмосковья, работающие в ДНР и Запорожье, проголосовали на выборах губернатора Московской области

Фото: Мария Панкратьева
Выездное голосование прошло в Мариуполе и Токмаке, в поселках Седово и Сартана.
Телеканал «360» сообщает, что очереди из желающих выполнить гражданский долг собрались на экстерриториальных избирательных участках, которые открыли для жителей Подмосковья, приехавших в Донецкую Народную Республику.
К примеру, в командировке в Седово сейчас находится заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Признаётся, что знает об электронном голосовании в Подмосковье, но предпочёл классический способ голосования.
Ещё один из пунктов голосования расположен в Мариуполе. Его построили для себя рабочие, которые восстанавливают многоквартирный дом. В отремонтированной пристройке на время выборов разместили избирательный участок. Голосование проходит в штатном режиме. Участники отмечают хорошую организацию работы.
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К примеру, в командировке в Седово сейчас находится заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Признаётся, что знает об электронном голосовании в Подмосковье, но предпочёл классический способ голосования.
«Московская область дает возможность и в электронном виде это сделать, но я привык приходить на избирательный участок отдать свой голос традиционным способом с бюллетенем, ручкой, урной. Для меня это понятно, и я с удовольствием воспользовался такой возможностью»,— объяснил свой выбор заместитель министра.На базе в Седово живут подмосковные специалисты. Они помогают восстанавливать Мариуполь и другие территории республики. В ДНР в командировках находятся десятки специалистов — жителей Московской области. Среди них врачи, учителя, волонтеры, строители, чиновники и военнослужащие.
Ещё один из пунктов голосования расположен в Мариуполе. Его построили для себя рабочие, которые восстанавливают многоквартирный дом. В отремонтированной пристройке на время выборов разместили избирательный участок. Голосование проходит в штатном режиме. Участники отмечают хорошую организацию работы.
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Мария Фирсова