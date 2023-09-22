Жители Подмосковья смогут стать волонтёрами Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

Фото: МИСК МО
Жители Подмосковья могут присоединиться к команде волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи, который будет проходить 1-7 марта 2024 года на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. Всего отберут 5 тыс активистов из всех регионов России, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Фестиваль объединит более 20 тыс молодых людей из разных стран. Волонтёры будут помогать в организации одного из самых масштабных мероприятий следующего года.
Подача заявок на участие в фестивале открыта на сайте. Среди критериев отбора добровольцев – возраст старше 18 лет, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, знание иностранных языков, опыт волонтёрства и общественной деятельности. Будущий волонтёр должен быть готов пройти все этапы отбора и обучения.
Во Всемирном фестивале молодёжи примут участие лидеры в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни. Предполагается, что в их число войдут 10 тыс иностранных участников.
Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получат не только молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, но и подростки от 14 до 17 лет.
Главные направления ВФМ-2024- информационные технологии, наука, медиа, туризм, экология, предпринимательство, добровольчество, спорт, культура, политика, образование, урбанистика, сельское хозяйство, НКО, дипломатия и инженерия.
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«Заявки принимаются до 1 декабря, и от Московской области их уже более 600. У волонтёров Подмосковья большой опыт работы на крупных мероприятиях. Думаю, и здесь они достойно себя проявят», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Во Всемирном фестивале молодёжи примут участие лидеры в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни. Предполагается, что в их число войдут 10 тыс иностранных участников.
Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получат не только молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, но и подростки от 14 до 17 лет.
Главные направления ВФМ-2024- информационные технологии, наука, медиа, туризм, экология, предпринимательство, добровольчество, спорт, культура, политика, образование, урбанистика, сельское хозяйство, НКО, дипломатия и инженерия.
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Лора Луганская