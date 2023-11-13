Жители Подмосковья теперь могут оформить санаторно-курортные путёвки в электронном виде

Фото: Минсоцразвития МО
Жители Московской области получили возможность оформить санаторно-курортные путёвки в электронном виде. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Одну из самых востребованных услуг мы сделали максимально удобной. Теперь три услуги вышли в цифровой формат. Это бесплатные путёвки, проезд и компенсация за бесплатный проезд в санаторий», – рассказала Болатаева.Раньше для получения путёвки необходимо было обратиться в МФЦ или принести талон для компенсации проезда. Теперь получившему путёвку льготнику автоматически оформят талон на бесплатный проезд, а сама цифровая путевка будет в личном кабинете.
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Лора Луганская