Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании

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В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
«Голосование длится 3 дня. Сначала это была эпидемологическая мера, чтобы растянуть поток избирателей на участки, а потом оказалось, что это просто очень удобно», — сказал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
«ДЭГ будет применяться в 24 регионах, в 18 из этих регионов — впервые. Конечно, наиболее активное использование ДЭГ по Москве и по Подмосковью. Не все живут там, где они прописаны, не всем хочется доходить до своего избирательного участка, а взять смартфон и нажать несколько кнопочек, это самое простое. Или можно дойти на любой избирательный участок и попросить доступ к компьютеру, на котором можно проголосовать. Нет необходимости ехать в свой район, можно прийти абсолютно на любой избирательный участок и там проголосовать», — рассказал директор Центра политического анализа.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Голосование становится удобным и это главное. Речь идет о том, что если ты не хочешь терять время — ты его не потеряешь. Я засекал, сколько у меня времени на прошлых выборах занято — это 2,5 минуты», — отметил член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
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Алиса Сергиенко