Жители Подмосковья выберут имя для автостанции в Бронницах путём голосования

Голосование за лучшее имя для новой автостанции в Бронницах стартовало на портале «Добродел». Жители Московской области могут выбрать один из четырёх предложенных вариантов по ссылке , сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.



Среди вариантов, предложенных пассажирами, – им. Героев Донбасса, им. купцов Алексея и Ивана Кононовых, им. Льва Шестакова, внёсшего значительный вклад в развитие города, и им. мастера спорта СССР Международного класса Бориса Юдина. На портале опубликована краткая биография каждого из кандидатов.







Отдать голос можно один раз и до 7 июля. Принять участие в голосовании может любой пользователь, зарегистрированный на портале госуслуг.Ранее сообщало , что губернатор Московской областиобъявил о завершении строительства современного автовокзала в Бронницах.

Автостанция открылась 16 июня. Старое здание полностью демонтировали в прошлом году, а на его месте построили новое.









