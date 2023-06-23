Жители Подмосковья выберут имя для автостанции в Бронницах путём голосования

Голосование за лучшее имя для новой автостанции в Бронницах стартовало на портале «Добродел». Жители Московской области могут выбрать один из четырёх предложенных вариантов по ссылке, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Среди вариантов, предложенных пассажирами, – им. Героев Донбасса, им. купцов Алексея и Ивана Кононовых, им. Льва Шестакова, внёсшего значительный вклад в развитие города, и им. мастера спорта СССР Международного класса Бориса Юдина. На портале опубликована краткая биография каждого из кандидатов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о завершении строительства современного автовокзала в Бронницах.
Автостанция открылась 16 июня. Старое здание полностью демонтировали в прошлом году, а на его месте построили новое.