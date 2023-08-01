Жители Подмосковья заключили соцконтракты на 130 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Самыми востребованными стали социальные контракты на открытие собственного дела - это более 380 контрактов, на поиск работы заключено 354 контракта», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Благодаря проекту «Социальный контракт», жителям Подмосковья оказывают помощь при поиске работы, при открытии собственного дела и в преодолении трудной жизненной ситуации.
Максимальная выплата по социальному контракту составляет 350 тысяч рублей.
Подать заявление на оформление социального контракта можно на региональном портале госуслуг.Читайте также:
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