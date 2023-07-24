Жители Подмосковья жалуются на новые автобусы

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Подмосковные жители жалуются на неисправную систему климат-контроля в новых автобусах НЕФАЗ-5299. Издание «Вести Подмосковье» отправило запрос в АО «Мострансавто» и получило объяснение о причинах сложившейся ситуации.
Представители компании «Мострансавто» в беседе с изданием «Вести Подмосковье» подтвердили наличие неисправностей на части автобусов. Они направили на завод-изготовитель просьбу о проведении гарантийного ремонта транспорта в кратчайшие сроки.
Читайте также:
В этом году на маршруты Дмитровского округа выйдут 14 новых автобусов
В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы
Мострансавто признало химкинский автобусный маршрут самым популярным в Подмосковье
Анастасия Чинкова