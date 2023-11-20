Жители Пушкинского смогут воспользоваться «дачной амнистией»

Фото: администрации городского округа Пушкинский
Жителям городского округа Пушкинский напомнили о возможности зарегистрировать дом по упрощённой процедуре.
В пресс-службе администрации муниципалитета напомнили, что «Дачную амнистию» продлили до 2031 года. Благодаря этому жители городского округа могут быстро и с минимальным количеством документов оформить в собственность садовый и жилой дом.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно оформить технический план строения, оплатить госпошлину 350 рублей за регистрацию права собственности, подать заявление и соответствующий пакет документов в МФЦ Московской области.
Напомним, что незарегистрированные дома и строения могут признать самовольными постройками. В последствии такие здания могут быть снесены.
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«По упрощенной процедуре можно зарегистрировать дома не только на садовых участках, но и на землях под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство в границах населенных пунктов», — отметили в администрации.
Напомним, что незарегистрированные дома и строения могут признать самовольными постройками. В последствии такие здания могут быть снесены.
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Екатерина Шмакова