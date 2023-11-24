Жители Раменского встали на защиту вековых лесов, которые пытаются спилить неизвестные

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Жители Раменского городского округа обеспокоены вырубкой леса у села Захарово, возраст некоторых деревьев в котором превышает 100 лет. Валить лес под покровом ночи начали неизвестные на промышленной технике, передаёт телеканал «360». Рабочим пытаются помешать жители деревни Захарово.
Люди говорят, что лес знаменит своими роскошными соснами. Его помнят старожилы, он является местом отдыха и экологически важной зоной для них и их детей. Между тем жители узнали, что этот вековой лес по неизвестным причинам не является заказником – он зарегистрирован как земля сельхозназначения и находится в аренде у предпринимателя.
Инцидентом заинтересовалась подмосковная прокуратура.
К разрешению ситуации подключились МВД и экологи из местной администрации.
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«Согласно законодательству, земли сельхозназначения должны использоваться для сельскохозяйственной деятельности. Оформление порубочного билета на этих землях не требуется», – заявил директор территориального управления Кратово Алексей Емельянов.
«По предварительной информации, органами государственной власти области ведётся работа по расторжению договора аренды земельного участка и предоставлению взамен другого участка, отвечающего требованиям для ведения сельскохозяйственной деятельности», – сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Елена Короткова.Похожая ситуация – у деревни Игумново, где неизвестные также начали вырубать лес. Местные жители тоже пытаются защитить его, утверждая, что там растут, в том числе, краснокнижные деревья.
К разрешению ситуации подключились МВД и экологи из местной администрации.
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Лора Луганская