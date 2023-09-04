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Жители России пережили самый жаркий август за всю историю наблюдений

04 сентября 2023, 12:01
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Август этого года называют самым тёплым в России за последние 132 года.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Август в 2023 году в России оказался самым тёплым за всю историю наблюдений», — заявил Роман Вильфанд.

Систематические наблюдения за погодой на Северном полушарии начались в 1991 году. Также в 2023 году средняя температура летом в азиатской части страны оказалась самой высокой. Рекорды по температуре в нынешнем году были побиты в Северной Африке и Канаде.

По данным Вильфанда, в целом нынешнее лето стало третьим для России по высоким температурам, уступив только летнему сезону 2016 и 2021 годов. А явление Эль-Ниньо во втором полугодии приведет к повышению температуры во всём мире.

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#жара
#август
#лето
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Исполнителю хитов из «Шрека» Харвеллу осталось жить около недели
04 сентября 2023, 12:20

Фото: istockphoto/sudok1

Исполнителю хитов «All Star» и «Im a Believer», бывшему солисту группы Smash Mouth Стивену Харвеллу остаётся жить около недели.
Об этом пишет Entertainment Weekly, ссылаясь на представителей группы.

У Стивена Харвелла отказала печень. В данный момент он находится на терминальной стадии печеночной недостаточности. Медики выписали музыканта домой, где семья сможет проститься с ним.
 
10 лет назад у Харвелла была диагностирована кардиомиопатию, на фоне которой развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, которая влияет на память и речь.
 
Стивен Харвелл покинул Smash Mouth после концерта в Нью-Йорке в 2021 году. Тогда он грубо ругался на посетителей и забывал тексты песен. Виной тому приступ болезни. В группе его заменил Зак Гуд.

Рок-группа Smash Mouth известна композициями «Walkin on the Sun», «One Week», «Why Cant We Be Friends».

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#музыкант
#новости
#болезни
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Жители Подмосковья могут сообщить о запахе газа по номеру «112»
04 сентября 2023, 11:50

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

С начала 2023 года операторы Системы-112 Московской области приняли и обработали свыше 80 тысяч вызовов от жителей, относящиеся к компетенции аварийной службы газовой сети, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Все обращения жителей операторы оперативно отрабатывают и передают в центральную диспетчерскую службу АО «Мособлгаз», которая направляет специалистов для устранения аварийной ситуации.

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В Системе-112 Московской области подвели итоги работы в летний период. 

В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб. 

Подмосковные спасатели вызволили из канавы инвалида-колясочника.
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В Великобритании родилась свиноносая змея с двумя головами
04 сентября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/Kalina Ravutsova

Свиноносая змея с двумя головами появилась на свет в зоомагазине Exeter Exotics в Великобритании.
UPI пишет, что змеёныш вылупился из яйца самостоятельно, без посторонней помощи. Двухголовой рептилии уже 5 недель. Она прекрасно се6я чувствует и уже пробует еду. Одна из её голов с аппетитом ест сардины. Вторая тоже интересуется пищей, но у неё более узкое горло, которое позволяет глотать только мелкие кусочки.
 
«Когда правая голова ест, левая делает жевательные движения. Это выглядит странно», — сказал работник магазина.
Свиноносая носатая змея считается неядовитой змеёй из семейства ужеобразных. Она обитает на юго-западе Канады, на западе США и на северо-западе Мексики.
 
Вид характеризуется длиной от 60 до 80 см, массивным туловищем и сравнительно маленькой головой с клювовидным щитком на конце морды. Змея активна днём и питается лягушками, саламандрами, ящерицами, мелкими змеями, птицами и крупными насекомыми. Самки яйцекладущие откладывают от 4 до 23 яиц.

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#животные
#змея
#природа
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Опубликован сентябрьский график приёма граждан в правительстве Подмосковья
04 сентября 2023, 11:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Стал известен график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на сентябрь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.




Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что органы власти должны внимательно прислушиваться к обращениям жителей.
 
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#московская область
#подмосковье
#правительство
#андрей воробьёв
#губернатор
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Многодетной семье из Котельников помогли собрать детей в школу
04 сентября 2023, 11:08

Фото: Котельники сегодня

Депутаты Мособлдумы Владимир Жук и городского Совета Котельников, а также руководитель фракции «Единая Россия» Римма Ибрагимова купили для школьников канцтовары. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Семья из Котельников, где воспитывают пятеро детей, узнала об акции единороссов «Собери ребёнка в школу» из соцсетей. Мать семейства обратилась в местное отделение партии в Котельниках с просьбой помочь подготовить детей к учебному году.
«В семьи, где пятеро детей, трое школьники. Вместе с Владимиром Петровичем Жуком мы приобрели рюкзаки, канцелярские принадлежности и вручили им ребятам в День знаний», – сказала Ибрагимова.
Парламентарии пожелали детям лёгких ранних подъёмов и отличной учёбы.
«Все мы знаем, что подготовку к школе – дело хлопотное и затратное. Но благодаря акции мы такой поддержкой протягиваем руку помощи тем, кому тяжелее всего», – отметил Жук.
Проведение акции «Собери ребёнка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, а также детей-инвалидов обеспечивают рюкзаками со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

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#котельники
#дети
#школа
#социальная поддержка
#единая россия
#подмосковье
#московская область
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Названо число поступивших в вузы по квоте для участников СВО
Чернышенко: В вузы зачислили почти девять тысяч участников СВО и их детей
04 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/SeventyFour

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что около 8,5 тыс. человек зачислены в российские вузы по квоте для участников СВО и их детей.
По его словам, зачисление в рамках квоты производилось по поручению президента России Владимира Путина.  

Также сообщается, что некоторые учебные заведения принимают абитуриентов сверх квоты, предполагаемой изначально. Образовательные учреждения зачисляют студентов за счет собственных средств, отметил Чернышев.  

Он также добавил, что около 8,5 тысяч участников спецоперации и их детей поступили в образовательные учреждения в рамках выделенных государством квот. 

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#сво
#россия
#студенты
#университет
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Красногорцы-труженики прошли торжественным маршем по исторической улице города
04 сентября 2023, 11:06

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Шествие коллективов городского округа Красногорск приурочено к 91-летнему Дню рождения городского округа, в нём приняли участие порядка 10 тысяч человек.
В рядах красногорцев-тружеников были: представители сферы образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального блока, строительных, градообразующих, ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, учителя, воспитатели, врачи, строители, коллективы отраслей культуры и многие другие красногорцы, работающие на территории муниципалитета, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Чувство гордости переполняет! Шествие трудовых коллективов — это сила, мощь, надёжная опора округа. Желаю всем добра и благополучия! С Днем Красногорска!», — поздравил жителей глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Дмитрий Волков также отметил, что в Красногорске стало удобно, комфортно и безопасно жить. При поддержке губернатора Подмосковья в муниципалитете строятся и открываются новые образовательные учреждения, улучшается транспортная инфраструктура округа, специалисты благоустраивают территории по губернаторской программе и многое другое.  

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Власти Красногорска помогут жителям, у которых из-за ЧП с беспилотником пострадало имущество.

В селе Ильинское по просьбе жителей установили три «лежачих полицейских».

«Красногорская теплосеть» обзавелась ещё шестью единицами спецтехники.
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#имущество
#чп
#инфраструктура
#учителя
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#воспитатели
#строители
#дмитрий волков
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Космический корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым вернулся на Землю
04 сентября 2023, 10:56

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит космонавт РФ Андрей Федяев, вернулся на Землю с МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Отмечается, что корабль приводнился у берегов Флориды в 07:17 по московскому времени. Федяев вместе с астронавтами НАСА и ОАЭ работали на Международной космической станции с марта этого года.

Напомним, американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX 2 марта отправился к Международной космической станции. На борту корабля находились астронавты из США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и космонавт Андрей Федяев из России.

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#луна
#мкс
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#космонавт
#компании
#станции
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Суд в Москве оштрафовал владельца Tinder на 10 млн рублей
Владельца Tinder оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
04 сентября 2023, 10:53

Фото: iStock/seb_ra

Решением суда, компании Match Group, управляющей сервисом Tinder, назначено выплатить штраф в размере 10 млн рублей. Нарушением стало повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России. Сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает максимальный штраф в размере 18 млн рублей.  

В суде пояснили, что компания не выполняет требование российского законодательства, за что прежде, на владельца уже был составлен административный протокол. За повторное невыполнение требований о локализации данных российских граждан, сервис обязан выплатить штраф в размере 10 млн рублей.   

Прежде сообщалось, что суд оштрафовал Мегафон на миллион рублей за демонстрацию ЛГБТ-сцен в кино. 

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