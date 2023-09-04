Жители России пережили самый жаркий август за всю историю наблюдений

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
«Август в 2023 году в России оказался самым тёплым за всю историю наблюдений», — заявил Роман Вильфанд.
По данным Вильфанда, в целом нынешнее лето стало третьим для России по высоким температурам, уступив только летнему сезону 2016 и 2021 годов. А явление Эль-Ниньо во втором полугодии приведет к повышению температуры во всём мире.
Читайте также:
МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября
CNN: Десятки тысяч гостей американского фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней
Метеоролог Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду в первые недели сентября