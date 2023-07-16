Жители села в ЛНР своими силами восстанавливают старинный храм

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Жители села Меловатка в Луганской Народной Республике (ЛНР) самостоятельно восстанавливают старинный храм. Об этом сообщают «Известия».
Прихожане из села Меловатка своими силами восстанавливают храм Рождества Иоанна Предтечи, построенный ещё в 1910-х годах. Работы начались в 2011 году, когда жители сами перекрыли купол и поставили новый крест. Однако восстановление прекратилось в 2013 году в связи с усложнением политической ситуации в стране. Но, несмотря ни на что, храм по-прежнему является святыней и местом единения для местных прихожан.
В настоящее время в восстанавливаемой церкви располагается пункт для приёма гуманитарной помощи. Военные, которые сами молятся в этом храме, делятся продуктами с прихожанами, которых становится всё больше. Местные жители, участвующие в реставрационных работах, надеются, что они смогут вернуть церкви Рождества Иоанна Предтечи первозданный вид.
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«Благодарим Бога, благодарим местных, которые помогали, которые остались неравнодушными. В 2013 году началась смута, начались перевороты. И всё больше своё время и эмоции люди начали отдавать компьютеру и телевизору», — сообщил настоятель храма Максим Коханов.
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Анастасия Чинкова