Жители Серебряных Прудов поблагодарили Воробьёва за новый автобусный маршрут

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин поблагодарил от всех жителей муниципалитета губернатора Московской области Андрея Воробьёва за запуск нового автобусного маршрута №1289 «Серебряные Пруды – Москва». Об этом просили люди, сказал Павлихин в ходе рабочей встречи с главной региона.
Планировалось, что ежемесячно маршрутом будут пользоваться прядка 2 тыс пассажиров, однако сейчас на автобусе ездят около 3 тыс человек.
Кроме того, глава рассказал, что накануне встречался с участниками программы «Активное долголетие», которые передали Воробьёву самые теплые слова.
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Кроме того, глава рассказал, что накануне встречался с участниками программы «Активное долголетие», которые передали Воробьёву самые теплые слова.
«Я в последнее время проехал много городов и везде встречал участников «Активного долголетия». Это движение, которое объединяет большое количество людей старшего поколения – порядка 200 тыс человек. Они общаются, занимаются физкультурой, приобретают различные навыки. Это вызывает большое уважение», – ответил губернатор.Во время встречи также обсудили развитие сельского хозяйства, модернизацию системы ЖКХ, благоустройство и капитальный ремонт социальных объектов.
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Лора Луганская