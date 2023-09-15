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Жители Серпухова выразили слова благодарности Главе муниципалитета

15 сентября 2023, 10:49
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В микрорайоне Владычная Слобода проведено масштабное благоустройство территории, которое вызывает большую признательность среди местных жителей.
Комитет ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и Совет ветеранов Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого по просьбе жителей муниципалитета Выразил слова благодарности Главе городского округа Сергею Никитенко и Администрации городского округа Серпухов за проведённое благоустройство территории.
«Таких масштабных работ мы не видели много лет», — отметил Первый заместитель председателя комитета ветеранов ВС РФ Игорь Алаторцев.


Специалисты положили новый асфальт на улице Октябрьской и внутри дворов, оборудовали новый тротуар и новые детские площадки, также, в рамках благоустройства очистили бор и оборудовали там зону отдыха. Установили малые архитектурные формы и привели в порядок спортивную площадку.

Работы по благоустройству провели при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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Россиянин Кабанов получил 12,5 лет колонии за госизмену
15 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/Zolnierek

Россиянин Сергей Кабанов приговорен Тверским областным судом к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение государственной измены. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина Российской Федерации Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Из материалов дела стало ясно, что россиянин передавал изделия, применяемые в ракетной технике ВС России, для американской фирмы Victory Procurement Services, которая находится под управлением Пентагона. Он также лично перевозил технику через Латвию.

В ФСБ отметили, что канал связи, по которому мужчина передавал комплектующие для российских ЗРК и радиолокационного вооружения.

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#вооружения
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Губернатор Андрей Воробьёв примет участие в заседании Мособлдумы
15 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заседание Московской областной Думы состоится в пятницу, 15 сентября, в 12:00.
В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представит структуру Правительства Московской области.

Прямая трансляция заседания будет доступна на видеоплатформах и в социальных сетях:
YouTube и Rutube;
— телеканале 360;
Телеграм;
ВК и ОК;
— на сайте Мособлдумы.

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#подмосковье
#правительство
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Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
15 сентября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, подчеркнув их значительный вклад в сохранение культурного многообразия страны. Об этом говорится в послании, которое опубликовано на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что российские евреи также способствуют установлению межнационального согласия в обществе и организуют активную просветительскую деятельность. Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в иудейском календаре, «дарует верующим радость и надежду и укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания».

Российский лидер пожелал евреям РФ здоровья, душевного тепла и энергии, которая будет направлена на созидательный труд на благо России.

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Из екатеринбургской школы массово уволились учителя
15 сентября 2023, 10:03

Фото: istock / Drazen Zigic

В Екатеринбурге школа №22 за лето массово уволились учителя. Образовательное учреждение потеряло около 20 учителей.
Родители, возмущены массовыми увольнениями и намерены идти в прокуратуру. По словам родителей учащихся, в расписании учеников пропали важные предметы. Об этом сообщает KP.RU. 

По словам одной из родительниц, в этом учебном году у ребят нет уроков русского языка, литературы, географии и биологии. Вместе отсутствующих предметов детям ставят в расписание физкультуру и физику. Родители девятиклассников обеспокоены сложившимся, так как их детям в этом году сдавать ОГЭ. 

Причину увольнения пока установить не удалось, некоторые родители предполагает, что педагоги стали уходить после смены директора осенью 2022, так как ухудшились условия работы. 

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#педагоги
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В пятницу утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
15 сентября 2023, 09:39

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 15 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 924,2 тысячи автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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В Мытищах провели встречу для устранения нарушений при ведении предпринимательской деятельности
15 сентября 2023, 09:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова совместно с сотрудниками ведомства и представителем Роспотребнадзора провела рабочую встречу с руководителем автомойки, которая располагается на территории муниципалитета.
Жители муниципалитета, живущие вблизи автомойки, неоднократно жаловались на шум, который связан с профессиональной деятельностью на объекте, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Мытищи. 

Ответственные лица дали рекомендации владельцу автомойки, чтобы он мог оперативно устранить нарушение и прекратить недовольства жителей, а также на встрече обсуждался вопрос соблюдения требований санитарных норм в рамках законодательства.

Ситуация находится на контроле администрации муниципалитета. 

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«Известия»: Главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку
15 сентября 2023, 02:00

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Решение об отставке главы Росавиации Александра Нерадько уже принято на уровне правительства РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одну из авиакомпаний и два высокопоставленных источника в министерстве транспорта.
По их словам, о решении может быть объявлено в ближайшие дни. Один из собеседников утверждает, что это может состояться в пятницу, 15 сентября.

Как сообщает один из источников Telegram-канала BRIEF, к возглавлявшему Росавиацию последние 14 лет Нерадько «было множество претензий,как в части работы службы, так и коррупции. Сам глава агентства проходил свидетелем по ряду уголовных дел»

Новым главой Федерального агентства воздушного транспорта вероятно станет нынешний заместитель Нерадько, 35-летний Дмитрий Ядров.

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#росавиация
#кадры
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Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов
«Ведомости»: Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов
15 сентября 2023, 01:58

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия» попросила обязать работодателей на законодательном уровне обеспечивать сотрудников — трудовых мигрантов местами для питания. Соответствующее обращение узбекская диаспора 11 сентября направила заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, пишут «Ведомости».
По словам источника издания, письмо председателю партии «Единая Россия» пока не поступило. Отмечается, что Медведев с 2022 года возглавляет межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам миграционной политики.

В обращении говорится о видеороликах, распространяемых в соцсетях, где трудовые мигранты на стройплощадках вынуждены проводить обеденный перерыв вне рабочей территории, так как места для питания отсутствуют. Подчеркивается, что установившиеся порядки создают неудобства как для мигрантов, так и для россиян.

Одной из причин обращения «Узбекской национально-культурная автономии в городе Москва» могло стать видео с участием обедающих на улице строителей и сотрудника правоохранительных органов, который пинает ногами коробки с выпечкой и высыпает еду на землю.

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#медведев
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Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки
Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки по отцовской линии
15 сентября 2023, 00:27

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский исполнитель Стас Пьеха в соцсетях сообщил о смерти бабушки по отцовской линии.
«Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — подписал певец пост с детской фотографией, на которой запечатлены он и его младшая сестра вместе с бабушкой.

Причину смерти родственницы Пьеха уточнять не стал.

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#смерть
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