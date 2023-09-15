Жители Серпухова выразили слова благодарности Главе муниципалитета

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
«Таких масштабных работ мы не видели много лет», — отметил Первый заместитель председателя комитета ветеранов ВС РФ Игорь Алаторцев.
Работы по благоустройству провели при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
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