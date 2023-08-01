Жители Видного пострадали от укусов загадочных насекомых

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Сообщается, что одна девушка поймала насекомое у себя на голове в черте города. Испугавшись, она стряхнула существо и поспешила уйти. Ей удалось избежать укуса.
«Если вас укусило неизвестное насекомое, важно сразу обратиться за медицинской помощью. В ожидании врача обработайте место укуса антисептиком, чтобы предотвратит инфицирование раны. Наложите повязку из стерильного бинта, приложите лёд или холодный компресс, чтобы яд не распространялся», – посоветовал врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.Он добавил, что нужно обязательно принять антигистаминные препараты, которые не дадут развиться аллергической реакции, и как можно больше пить.
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