Жители Волоколамска собрались на творческий вечер поэтессы Колосковой

Фото: администрация Волоколамского г. о.
В Волоколамске прошёл творческий вечер местной поэтессы Светланы Колосковой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Волоколамском библиотечном центре собрались ценители творчества Светланы Ивановны, коллеги по перу, поклонники поэтессы и просто любители поэзии. Автор ответила на вопросы гостей, поделилась своим творческим опытом, прочитала стихи последних лет», – говорится в сообщении.О начале творческого пути Колосковой рассказал поэт и публицист Владимир Якубенко. Встречу вела заслуженный работник культуры России, режиссёр Народного коллектива «Театр «На валу» и Образцового коллектива «Театр «Дебют» ЦКТ «Родники» Ольга Буракова. В исполнении артистов театральных коллективов прозвучали яркие и неповторимые поэтические образы.
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Лора Луганская