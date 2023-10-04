Жители Волоколамска собрались на творческий вечер поэтессы Колосковой

Пешеходный переход через ж/д возле станции Удельная вошёл в региональную госпрограмму Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Вместе с жителями губернатор проверил работу нового наземного перехода. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.





«Приехал убедиться, что все работает, самое главное – есть лифты. Это очень важно для людей старшего поколения, мам с колясками, тех, кто идет нагруженный, с какими-то важными покупками», - рассказал Андрей Воробьев.





После открытия МЦД-3 Удельная пассажирский поток увеличился почти до 12 тыс. человек в сутки. По словам жителей прошлый однодневный переход был опасным участком железной дороги и «было много трагедий».Кроме этого,что губернатор Московской области пообщался с жителями, выслушал их просьбы и вопросы.





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