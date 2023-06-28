Жители Южной Кореи стали младше из-за решения властей

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Новые законы в Южной Корее отменили традиционную систему подсчета возраста
Нововведения начали действовать в среду, 28 июня. Теперь в Южной Корее необходимо использовать только международный метод, который исключает применение традиционного.
Универсальная система подсчета возраста действует в стране с начала 1960-х годов. Она предполагает, что возраст человека исчисляется с нуля, а в медицинских и юридических документах в день рождения к нему прибавляют год.
При этом некоторые корейцы продолжают подсчитывать свой возраст более привычным способом: к реальному возрасту прибавляется время, проведенное в утробе матери. Таким образом новорожденный сразу считается годовалым.
Власти рассчитывают, что универсальность в определении возраста поможет сократить число возможных юридических споров.
Ранее сообщалось, что Южная Корея отменяет все ограничения на въезд для туристов. Туристам больше не нужно перед поездкой в Южную Корею получать сертификаты о вакцинации, ждать результаты ПЦР-тесты и иметь обязательную медицинскую страховку. Также 7 дней обязательной изоляции для пациентов с COVID-19 будет сокращен до 5 дней.
Универсальная система подсчета возраста действует в стране с начала 1960-х годов. Она предполагает, что возраст человека исчисляется с нуля, а в медицинских и юридических документах в день рождения к нему прибавляют год.
Власти рассчитывают, что универсальность в определении возраста поможет сократить число возможных юридических споров.
Ранее сообщалось, что Южная Корея отменяет все ограничения на въезд для туристов. Туристам больше не нужно перед поездкой в Южную Корею получать сертификаты о вакцинации, ждать результаты ПЦР-тесты и иметь обязательную медицинскую страховку. Также 7 дней обязательной изоляции для пациентов с COVID-19 будет сокращен до 5 дней.
Мария Фирсова