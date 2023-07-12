Жительница Омской области убила мужа на глазах у шестилетнего сына

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Как сообщает телеграм-канал SHOT, мальчик пережил сильный шок от увиденного. В результате у него развилось психическое заболевание — смешанное расстройство эмоций и поведения. Через шесть месяцев судебно-медицинская экспертиза подтвердила диагноз. Теперь в отношении матери ребенка возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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