Жительница Бурятии родила ребенка от погибшего на СВО мужа с помощью ЭКО

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Жительница Бурятии решилась на подсадку замороженного эмбриона после гибели своего мужа в зоне спецоперации и родила дочь, исполнив тем самым его мечту о втором ребенке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
После потери мужа Ольга долго приходила в себя, а потом решила исполнить мечту мужа. Она сделала повторное ЭКО и родилась ещё одну девочку, которую назвали Женей в честь отца-героя.
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