Жительница Германии сочеталась браком со своим псом

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На юге Германии в Ольденбурге молодая жительница Германии по имени Кристин вышла замуж за свою собаку. Церемонию бракосочетания организовал приют, где раньше жил пес, а провела городская мэрия.
«Цивилизованный» Запад продолжает быстрыми темпами сходить сума. Даже немного удивительно, что в погоне за «толерантностью» молодая немка не выбрала для бракосочетания собаку одного с ней пола.
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Александр Бойцов