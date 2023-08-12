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Жительница Германии сочеталась браком со своим псом

12 августа 2023, 19:51

Фото: istockphoto/LSOphoto

На юге Германии в Ольденбурге молодая жительница Германии по имени Кристин вышла замуж за свою собаку. Церемонию бракосочетания организовал приют, где раньше жил пес, а провела городская мэрия.

«Жених», обычный дворовый пес по кличке Банту, 10 лет прожил в приюте для бездомных животных, откуда никто не хотел его забирать. А потом собаку взяла к себе Кристина и настолько полюбила своего питомца, что решила сочетаться с ним законным браком, сообщает Bild. К алтарю невесту вел ее отец, на пса надели смокинг. Вместо обручального кольца молодая жена будет носить на цепочке специально изготовленный медальон с выгравированной буквой «Б».

«Цивилизованный» Запад продолжает быстрыми темпами сходить сума. Даже немного удивительно, что в погоне за «толерантностью» молодая немка не выбрала для бракосочетания собаку одного с ней пола.

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#отец
#запад
#собака
#брак
#германия
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Храм в Киевской области перешёл к раскольнической Православной церкви Украины
12 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Храм Почаевской иконы Богородицы в Киевской области перешёл из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает пресс-служба горсовета Бучи.
Решение о переходе было принято путём голосования среди местных жителей. По итогам, из 348 человек 337 проголосовали за переход в ПЦУ.

Напомним, что власти Украины преследуют цель полного запрета канонической УПЦ. Об этом сообщается в законопроекте, принятом по поручению президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, правительство поощряет захваты храмов УПЦ представителями ПЦУ, а также изгнание монахов и монахинь из монастырей и аресты священнослужителей, отказывающихся от перехода в раскольническую ПЦУ.

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#украина
#православие
#церковь
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Прошла первая корректировка траектории полёта аппарата «Луна-25»
12 августа 2023, 20:10

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Траектория полёта автоматической станции «Луна-25» к спутнику Земли была первый раз скорректирована в субботу, 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Напомним, что ракета-носитель «Союз-2.1б», который вывел на орбиту Земли автоматическую станцию «Луна-25», стартовал с космодрома Восточный 11 августа в 02:10 мск. Аппарат достигнет орбиты Луны 16 августа, а приземлится на её поверхности 21 августа.

Сегодня была проведена первая корректировка траектории пути аппарата «Луна-25», целью которого является первая в истории высадка на Южном полюсе Луны, взятие пробы грунта, с дальнейшим изучением грунтовых пород спутника, в том числе, на наличие воды.

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#луна
#аппарат
#роскосмос
#исследование
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Итальянский банкир на свадьбе публично унизил невесту отказом жениться
12 августа 2023, 19:04

Фото: istockphoto/Rafal Kowalski

В Италии 64-летний банкир дождался свадьбы и отказал невесте в присутствии двухсот гостей. Таким образом он отомстил своей возлюбленной за недавнюю измену, о которой узнал.
Он с издевкой добавил потрясенной женщине, что теперь она может ехать в свадебное путешествие с тем, с кем изменяла ему. Свидетелями этой неординарной мести стали около двух сотен именитых гостей, приехавших на свадьбу в Турине, так как и невеста, и жених являются весьма известными в Италии людьми, сообщает Bild. Приведя своим поступком невесту и гостей в состояние шока, несостоявшийся жених удалился.

Униженная и расстроенная женщина покинула сорвавшееся мероприятие в слезах. Она готовит судебный иск против банкира, который опозорил ее. Она также жалуется, что над ней теперь смеется вся Италия, а люди на улице показывают на нее пальцем.

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#мужчина
#люди
#свадьба
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Около 1300 машин стоит в пробке на Крымском мосту
12 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/Kichigin

На Крымском мосту, дважды закрывавшемся сегодня из-за атак украинских ракет, образовалась многокилометровая пробка из 1272 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на мосту.
В сообщении уточняется, что примерное время ожидания проезда с обеих сторон составляет два часа.

Ранее сообщалось о том, что российскими силами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты, пытавшиеся атаковать Крымский мост. Объект дважды закрывался, но автомобильного затора до происшествий не наблюдалось.

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#крымский мост
#пво
#пробки
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Руководство Химок подвело итоги выездной администрации в Подрезкове
12 августа 2023, 16:01

Фото: Пресс-служба администрации Химок

В микрорайоне Подрезково в Химках завершила работу выездная администрация. Об этом «Радио 1» сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе работы выездной администрации, которая стартовала 7 августа, жители смогли подать более ста обращений, направленных на благоустройство придомовых территорий, а также парковых зон, и на замену теплосетей к предстоящему отопительному сезону.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал о том, что обновлены уже 10 участков изношенного трубопровода в Подрезкове. Все работы по замене завершатся к концу августа. Обновлённые территории будут облагорожены.

В нескольких дворах микрорайона проведены капитальные работы по замене дорожного покрытия, детских площадок и освещения. Также устанавливаются камеры видеонаблюдения по губернаторской программе «Безопасный регион».

Следующая выездная администрация начнётся в микрорайоне Левобережный 14 августа. Приём будет осуществляться до 19 августа с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Совхозная, д. 16, с. 6.

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#химки
#подмосковье
#администрация
#обращения
#жители
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Крымский мост снова перекрыли и скрыли дымовой завесой
12 августа 2023, 15:20

Фото: iStock/gutaper

Крымский мост снова перекрыли после сообщения о возобновлении движения. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации о ситуации на мосту.
Ранее сообщалось, что Крымский мост был перекрыт из-за попытки атаки украинской ракетой С-200, которую подавили российские системы ПВО. Затем движение через Керченский пролив было восстановлено. Однако сейчас вновь появилась информация о закрытии моста. На полуострове работают силы ПВО, над мостом установлена дымовая завеса. Людей, находящихся на мосту, а также проходящих досмотр, призвали сохранять спокойствие. 

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#крымский мост
#пво
#керчь
#закрытие
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Артист цирка Николаев опроверг информацию о госпитализации
12 августа 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Б. Елин

Артист цирка Андрей Николаев опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации клоуна «Андрюши», у которого диагностировали острую стадию механической желтухи и коронавирус.

«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», – сообщил Николаев.

В пресс-службе Российской государственной цирковой компании заявили, что артист действительно находится в плохом состоянии, но отказывается от госпитализации. Сотрудники «Росгосцирка» проводят беседы с Николаевым и настаивают на том, чтобы он поехал в больницу.

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#госпитализация
#артист
#цирк
#москва
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СПЖ: Украинские полицейские не разрешают передавать запертым в Киево-Печерской лавре еду и воду
12 августа 2023, 15:05

Фото: istockphoto/Ivan Nakonechnyy

Украинские полицейские не позволяют передавать прихожанам, запертым в Киево-Печерской лавре, продукты и воду. На территорию лавры никого не впускают и не выпускают тех, кто раньше попал туда.
Об этом рассказывает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем телеграм-канале. На кадрах видео, опубликованном там же, видно, как полицейские перекидывают обратно хлеб и воду, которые неравнодушные люди просят передать прихожанам, которые заперты в нескольких корпусах монастырского комплекса.

Авторы публикации с горькой иронией говорят о том, что украинские полицейские видимо считают большим преступлением передачу хлеба голодным людям. И его предотвращением занимаются доблестные правоохранители. Полиция также не допускает на территорию лавры паломников, проживающих в гостиницах обители. Люди жалуются, что они теперь не могут забрать личные вещи, которые там оставили.

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#полиция
#вещи
#хлеб
#видео
#полицейские
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Крымский мост снова открыли для движения транспорта
12 августа 2023, 14:36

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Движение временно было приостановлено из-за попытки атаки украинской ракетой C-200, которую сбили российские системы ПВО.

Уточняется, что мост не получил повреждений.
Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива российскими силами ПВО была сбита украинская ракета.

Очевидцы сообщали о дымовой завесе. Ей установили специальные службы, чтобы дезориентировать вражеский аппарат. В ходе предотвращения атаки никто из местных жителей и туристов не пострадал.

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#крымский мост
#пво
#ракета
#всу
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