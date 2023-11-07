Жительница Иркутской области лишилась квартиры из-за долга по алиментам

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Жительница Иркутской области долгое время не платила алименты на содержание троих своих детей, оставшихся на попечении бабушки и накопила долг свыше 1,2 миллиона рублей. Тогда судебные приставы наложили арест на подаренную ей квартиру.
Однако не так давно бабушка должницы, прабабушка ее детей, подарила ей однокомнатную квартиру. Поскольку это недвижимое имущество не являлось ее единственным жильем, судебные приставы наложили на квартиру арест и выставили ее на торги. Таким образом бабушка, опекающая детей, получила всю сумму задолженности.
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Александр Бойцов