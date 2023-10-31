Жительница Каширы стала победителем акции «Русский Крым и Севастополь»

Фото: Пресс-служба городского округа Кашира
Жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Девятиклассница из Каширы Дарья Ребдева стала одной из победительниц акции «Русский Крым и Севастополь» и получила возможность отправиться на экскурсию в Крым.
За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.
В самый первый день поездки их принимали в Законодательном Собрании города федерального значения Севастополь, где участники смогли поделиться своими впечатлениями о городе с депутатами.
За время путешествия участники акции познакомились с богатой историей всего Крымского полуострова и Севастополя.
Читайте также:
В ЦСО Каширской больницы поступили новые паровые стерилизаторы
В каширский парк скорой помощи поступил новый автомобиль «ГАЗ»
В каширском детсаду провели Всероссийский урок защиты природы
За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.
За время путешествия участники акции познакомились с богатой историей всего Крымского полуострова и Севастополя.
Читайте также:
В ЦСО Каширской больницы поступили новые паровые стерилизаторы
В каширский парк скорой помощи поступил новый автомобиль «ГАЗ»
В каширском детсаду провели Всероссийский урок защиты природы
Евгения Парфентьева