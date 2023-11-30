Жительницы Каширы стали участницами встречи активных женщин Подмосковья

Фото: администрация городского округа Кашира
Встреча матерей и жен военнослужащих, многодетных и активных женщин Московской области состоялась в Музее Победы 26 ноября.
Инициатором её проведения стала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
В Зале Воинской Славы прошла плодотворная встреча с депутатами Госдумы Жанной Рябцевой, Александром Толмачёвым и Татьяной Сердюковой.
На встречу пригласили и жительниц Каширы Ангелину Фетисову, члена «Женского движения Единой России», и руководителя Комитета семей воинов Отечества в Кашире Наталью Кульневу.
Для гостей организовали экскурсию по Музею Победы. Встреча завершилась концертом Евгения Кунгурова.
Ранее стали известны итоги XIV российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Проект «Кашира город на реке» был выбран лауреатом в номинации «Лучшая концепция развития водно-зеленого каркаса с учетом существующих природных особенностей городов».
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В Зале Воинской Славы прошла плодотворная встреча с депутатами Госдумы Жанной Рябцевой, Александром Толмачёвым и Татьяной Сердюковой.
Для гостей организовали экскурсию по Музею Победы. Встреча завершилась концертом Евгения Кунгурова.
Ранее стали известны итоги XIV российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Проект «Кашира город на реке» был выбран лауреатом в номинации «Лучшая концепция развития водно-зеленого каркаса с учетом существующих природных особенностей городов».
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Проект «Кашира город на реке» стал лауреатом национальной премии
Мария Фирсова