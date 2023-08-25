Жительницу Алтайского края задержали в Барнауле за помощь украинским террористам

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В Барнауле сотрудник управления ФСБ РФ по региону задержали жительницу Алтайского края. Женщина искала людей, готовых к радикальным действиям в интересах украинских террористов, в том числе к поджогам зданий органов власти.
Далее она, следуя указаниям куратора, стала искать исполнителей радикальных акций, в том числе поджогов военкоматов и зданий органов государственной власти. Однако ее преступная деятельность была пресечена сотрудниками российских спецслужб. Женщина полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд.
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* - запрещенная в России террористическая организация
Александр Бойцов