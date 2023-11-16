Жителя Хакасии задержали силовики за использование в хозяйстве рабского труда

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Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили против 47-летнего жителя Усть-Абаканского района Хакасии уголовное дело по факту применения рабского труда. Директор одного из фермерских хозяйств против воли удерживал в течение семи лет двух мужчин и женщину и заставлял их работать.
Рабы несколько раз пытались бежать, но хозяйство находилось далеко от населенных пунктов. Их хозяин всякий раз настигал беглецов и возвращал обратно. По факту использования рабского труда с применением шантажа, угроз, насилия и изъятия документов, удостоверяющих личность, возбуждено уголовное дело. Фермер-рабовладелец задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Александр Бойцов