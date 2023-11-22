Жителям Электростали сделают перерасчёт коммунальных услуг из-за ремонта котельной

Фото: МинЖКХ МО
Жителям нескольких домов Электростали проведут перерасчёт оплаты за теплоснабжение за дни в ноябре, когда тепло и горячая вода не поставлялись или были ненадлежащего качества. О этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
Там пояснили, что подача тепла в ряде домов происходит по сниженным параметрам из-за ремонта на котельной «Восточная». В ближайшие дни работы завершат.
Там отметили, что перерасчёт проведут проактивно – никуда обращаться по этому вопросу не надо.
Ранее жители нескольких домов микрорайона Восточный городского округа Электросталь сообщали об отключении отопления и горячей воды.
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«Работы активно ведутся, Минэнерго контролирует ситуацию. Сейчас тепло в дома подаётся не ниже СанПиНа, но нарушения продолжают устранять. В ближайшие несколько дней работы будут закончены. Для жителей домов, которых затронула эта ситуация, сделают перерасчёт коммунальных услуг. Он коснётся дней в ноябре, когда ресурс не поставлялся или поставлялся ненадлежащего качества», – сказали ТАСС в пресс-службе.
Ранее жители нескольких домов микрорайона Восточный городского округа Электросталь сообщали об отключении отопления и горячей воды.
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Лора Луганская