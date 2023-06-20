Жителям Подмосковья напомнили, чем пляж отличается от зоны отдыха

Спасатели Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас» напоминают, что при выборе места для проведения досуга, нужно обращать внимание на то, является ли данное побережье пляжем или просто зоной отдыха.

«Пляж — это пригодная, удобная и безопасная для отдыха и купания территория, где дежурят спасатели, дно водоема здесь обследовано водолазами, а вода проверена на отсутствие болезнетворной микрофлоры. Но если территория не соответствует требованиям безопасности, то чаще всего на побережье оборудована зона отдыха без рекреации для купания, которая только с виду похожа на пляж. Обычно людей вводят в заблуждение лежаки и кабинки для переодевания: если они есть, значит купаться можно. Это не так. Если есть знак, запрещающий купание, значит купаться точно нельзя. Знак обычно стоит на самом видном месте и игнорировать его — подвергать свою жизнь неоправданному риску», — рассказал заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.



