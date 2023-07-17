Жителям Подмосковья напомнили меры безопасности при катании на лодках

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области
Спасатели Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В летний период многие жителям региона отправляются на прогулки на лодках, но прежде чем отправиться в путешествие по водоемам Подмосковья, нужно вспомнить правила безопасного поведения на воде.
Подмосковные спасатели не рекомендуют детям до 16 лет отправляться в самостоятельные путешествия по воде на лодках
Соблюдение мер безопасности на воде поможет избежать несчастного случая.
«Перед прогулкой спасатели советовали убедиться, что весельная или резиновая лодка не пропускает воду, вёсла не сломаны, а на борту имеются спасательные средства и черпак для откачки воды. Кроме того, не следует перегружать плавсредство, переходить с места на место, сидеть на бортах, прыгать в воду, кататься возле плотин и пересекать курс рядом идущих судов. Лодочное путешествие лучше отложить в грозу, туман и ночную пору», — заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.
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