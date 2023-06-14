Жителям Подмосковья напомнили об опасности купания в несанкционированных местах

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят патрулирование в местах несанкционированного купания граждан на водоемах Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«На территории Подмосковья расположено большое количество водных объектов, на которых есть пляжи, где дежурят спасатели и медики, а дно водоемов очищено от водных растений, коряг, камней, стекла. В местах, отведенных для купания, нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, границы плавания обозначены буйками. Однако существуют и стихийные пляжи, которые стали традиционными, хотя на территории установлены таблички, запрещающие купание», — рассказал заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.



Спасатели напоминают о том, что запрещено посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения или иных факторов, которые не позволили сделать место официально разрешённым для купания. Кроме того, на неофициальных пляжах не несут дежурство спасатели.

Отсутствие спасательных постов на несанкционированных пляжах сопровождается невозможностью своевременного оказания помощи в случае возникновения несчастного случая.