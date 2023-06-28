Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного поведения на водоемах региона

С наступлением летнего сезона, отдых у воды набирает все большую популярность. Чтобы обезопасить отдых у воды жителям Подмосковья спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают о важности соблюдения правил безопасного поведения на водоемах, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят патрулирование пляжей и места отдыха вблизи воды и напоминают отдыхающим правила безопасного поведения на воде.





«Чтобы купание принесло максимум пользы для организма и доставило только удовольствие, необходимо соблюдать простые правила безопасности: не плавать в незнакомом месте, не нырять с высоты, не заплывать за буйки и ограждения. Также не рекомендуется приближаться к судам и прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. Следует избегать употребление алкоголя до и во время нахождения в воде, алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль», — рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

На территории Подмосковья расположено большое количество водных объектов, на которых есть пляжи, где дежурят спасатели и медики, а дно водоемов очищено от водных растений, коряг, камней, стекла. В местах, отведенных для купания, нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, границы плавания обозначены буйками. Однако существуют и стихийные пляжи, которые стали традиционными, хотя на территории установлены таблички, запрещающие купание. Всю эту информацию работники противопожарно-спасательной службы стараются донести до отдыхающих.