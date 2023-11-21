Жителям Подмосковья направили около 900 млн рублей на доплату к пенсии

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Подмосковным пенсионерам в качестве доплаты к пенсии с августа перечислили около 900 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона. Всего в бюджете Подмосковья на доплаты к пенсии предусмотрено более 1 млрд рублей.
«Губернатор в этом году утвердил новые социальные выплаты. Одна из них - ежемесячная доплата к пенсии до 18 тыс рублей, которую получают 30 тыс человек. Первые доплаты стали поступать на счета пенсионеров с августа. За это время выплатили порядка 900 млн рублей, – пояснила Болатаева.Доплаты могут получать неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Подмосковье более 10 лет. Пенсионеры получают доплату с момента наступления права на эту выплату. Те, у кого это право возникло с начала года, получили перерасчёт с января.
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Лора Луганская