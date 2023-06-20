Жителям Подмосковья назвали документы для путешествия ребёнка без родителей

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Советы дала подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что нужно учесть при подготовке малыша к отдыху в России с бабушками, дедушками или другими родственниками. Главное, по её мнению, – не забыть нужные документы.
Однако доверенность может понадобиться для посещения врача, медицинских вмешательств или пребывания в секциях, когда решение могут принимать только законные представители.
Будет нелишним купить малышу браслет с контактами и именем на случай, если он потеряется.
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«С собой должны быть свидетельство о рождении или паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Доверенность для путешествий бабушкам нужна только во время заграничных поездок. В России она не требуется никому из родственников. Обычно достаточно свидетельства о рождении или паспорта ребёнка», – подчеркнула подмосковный детский омбудсмен.
«Для заселения ребёнка в гостиницу может потребоваться согласие от родителей в письменной форме – от руки или напечатанное. Важно положить его в папку с документами», – добавила Мишонова.Кроме того, она посоветовала заранее узнать, если у ребёнка хронические заболевания или особенности, положить в чемодан нужные лекарства с инструкцией. Надо также обсудить вопросы режима, питания и детской безопасности.
Будет нелишним купить малышу браслет с контактами и именем на случай, если он потеряется.
Ранее жителям Подмосковья рассказали, как оформить справку в детский лагерь онлайн.
Лора Луганская