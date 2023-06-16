Жителям Подмосковья назвали два главных правила безопасного сбора ягод

Фото: Минэкологии МО / Т. Варлыгина
«Жители Подмосковья любят ходить в лес не только за грибами, но и за ягодами. Они являются природным богатством лесов региона, а их сбор для многих – любимым занятием в летний период. Однако необходимо помнить важные правили сбора ягод: нужно отличать съедобные от несъедобных и не срывать плоды растений, занесённых в Красную Книгу», – предупредил Фирсов.
В Красную Книгу Московской области занесены такие съедобные ягоды, как шикша, морошка, клюква мелкоплодная, жимолость голубая, вишня степная и княженика. Собирать их нельзя.
Как отметил Фирсов, обычно земляника поспевает в подмосковных лесах в начале июля. Однако тёплая погода, устоявшаяся в регионе с начала нынешнего лета, позволила ягодам появиться на две недели раньше положенного срока.
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