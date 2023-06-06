Жителям Подмосковья объяснили исчезновение качелей с жёстким подвесом

Фото: ГУСТ МО
«Установка таких качелей на детских игровых площадках запрещена ГОСТом, а эксплуатировать такие качели небезопасно. Металлическая конструкция тяжёлая. А в движении удар по голове таким оборудованием гарантирует серьёзную травму. В качестве альтернативы используются цепи или канаты», – пояснила руководитель ГУСТа в ранге министра Светлана Аипова.
Аипова подчеркнула, что жителям, встретившим опасные качели в подмосковных дворах, нужно сообщить об этом в ГУСТ по телефону горячей линии, письмом или личным обращением в территориальные отделы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье в этом году появится более 130 губернаторских детских площадок.