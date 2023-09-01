Жителям Подмосковья объяснили, как с 1 сентября зарегистрировать питомца

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В Московской области вступил в силу закон о регистрации домашних животных. Одновременно 1 сентября вступило в силу постановление правительства региона, которое определяет порядок проведения регистрации.
«Закон о регистрации необходим для контроля и порядка. Регистрация поможет идентифицировать владельца каждого животного, что поможет в поиске, если собака потерялась. Кроме этого, регистрация будет способствовать ответственному отношению к домашним питомцам», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.Каждому животному будет присвоен уникальный буквенно-цифровой номер, а информация о нём внесена в Реестр домашних животных Московской области.
Для регистрации владелец с питомцем должны прийти в государственную ветеринарную клинику. Список клиник доступен по ссылке.
В клинике хозяин должен предоставить собственный паспорт и ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства при их наличии.
Вновь приобретённых домашних животных в возрасте трёх месяцев и старше необходимо будет поставить на учет в течение 14 дней после приобретения. Питомцы старше этого возраста могут быть зарегистрированы в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.
Пока обязательной регистрации в Московской области подлежат только собаки. Других животных можно зарегистрировать по желанию.
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Лора Луганская