Жителям Подмосковья объяснили, кого в августе коснётся доплата к пенсии

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего доплата полагается 70 тысячам человек
Новую доплату к пенсии получат 70 тыс жителей Подмосковья, у которых её размер – меньше 18 тыс рублей. Выплату они получат 20 августа, заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Например, если у жителя минимальная пенсия, которая сейчас в Подмосковье составляет 15 тыс рублей, то в начале августа он получит 24 тыс рублей. Далее ежемесячно он будет получать на 3 тыс рублей больше. Если пенсия оставляет 16 тыс рублей, то в августе житель разово получит 16 тыс рублей, затем каждый месяц – плюс 2 тыс рублей. Если же пенсия составляет 17 тыс рублей, то гражданин получит 8 тыс рублей, далее – по 1 тыс в месяц дополнительно.
Губернатор отметил, что в регионе увеличивают социальные выплаты на школьную форму и доплаты одиноким проживающим пенсионерам, имеющим низкий доход.
Ранее Воробьёв объявил о повышении зарплаты для 110 тыс бюджетников с 1 июля. Уровень доплат составит от 5 до 12 тыс рублей.
«Новая доплата будет назначаться тем, кто достиг 65 лет, не работает, проживает в Московской области более 10 лет, проживает один или совместно с другим пенсионером. Выплаты придут проактивно, никаких заявлений писать не нужно», – пояснила Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Губернатор отметил, что в регионе увеличивают социальные выплаты на школьную форму и доплаты одиноким проживающим пенсионерам, имеющим низкий доход.
Ранее Воробьёв объявил о повышении зарплаты для 110 тыс бюджетников с 1 июля. Уровень доплат составит от 5 до 12 тыс рублей.
Лора Луганская