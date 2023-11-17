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Жителям Подмосковья перечислили правила оборудования зимних горок

17 ноября 2023, 19:17
Фото: Минэкологии МО

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье с наступлением зимы начнут оборудовать горки, однако они требуют правильной подготовки и своевременной проверки перед началом сезона. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сославшись на рекомендации Гостехнадзора.
«Чтобы не допустить травм и несчастных случаев при катании с таких развлекательных средств, нужно их правильно оборудовать. Специалисты Гостехнадзора перед началом сезона катания рекомендуют позаботиться о выборе правильного места для установки зимних горок и о создании безопасных условий для посетителей», – сказал Фирсов.
Как утверждают специалисты Гостехнадзора, на каждую горку должна быть оформлена эксплуатационная документация, включающая паспорт и руководство по эксплуатации. Соответствие горки требованиям Технического регламента должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.


Главные требования безопасности при установке горки состоят в том, что её скат и выкат на всём протяжении должны быть прямыми и не иметь виражей; должны быть соблюдены безопасные расстояния для посетителей и для зрителей; на пути движения посетителей по горке не должно быть посторонних твёрдых объектов, а сама горка должна быть закреплена на грунте.

Кроме того, горка должна располагаться в стороне от линий электропередачи, объектов с выступами, деревьев, заборов, скамеек, бордюров, проезжих дорог, пешеходных дорожек и мест с возможным сходом лавин.

Перед входом на горку должна быть размещена информация для посетителей в виде информационной таблички. На ней нужно указать правила пользования горкой для посетителей.

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#минэкологии мо
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#московская область
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«Стекло разобьют»: В Коми отказались клеить Z-стикеры на автобусы
Глава Коми сообщил об отказе местных перевозчиков от символики в поддержку СВО
17 ноября 2023, 19:54

Фото: istock / m-gucci

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале написал, что поручил государственным структурам вывесить надписи «За наших», «За Россию», «За Победу» и другие в поддержку проведения спецоперации на Украине на общественном транспорте, но местные перевозчики отказались это делать.

«Спрашиваю, почему? Отвечают: «А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!» Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют», — возмутился Уйба.
Он рассказал, что региональные власти попросили одного из рекламодателей вывесить хотя бы один плакат. В результате баннер был размещен на 20 дней, его стоимость составила 2 тысячи рублей за сутки. После истечению срока плакат сразу сняли. Глава Коми заявил, что этот предприниматель «не патриот и не гражданин России».

Ранее Помощник президента Владимир Мединский прокомментировал  критику за «кремлёвскую пропаганду» в новом учебнике истории. Об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поддержка
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Первая в Подмосковье научная детская площадка открылась в Жуковском
17 ноября 2023, 18:44

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском открыли первую в Подмосковье научную площадку для детей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что площадка выполнена в авиационном стиле. Её размер составляет 900 кв. м.

На торжественном открытии были жители города с детьми, а также глава Жуковского Юрий Прохоров и его зам Григорий Грибанов.

«Надеюсь, что благодаря такой тематической детской площадке ребята с самых юных лет полюбят авиацию и, возможно, свяжут с ней дальнейшую жизнь. Наш город – это колыбель авиации, и все здесь пронизано историей, связанной с самолётами, небом, новейшими достижениями в авиационной отрасли», — отметил Прохоров.

При этом, уточняется, что площадка была благоустроена по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» в рамках проекта «Научные детские площадки».

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#благоустройство
#жизнь
#город
#детские площадки
#жуковский
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Кардиолог из Пушкинской больницы стал лучшим в рейтинге врачей Подмосковья
17 ноября 2023, 18:44

Фото: администрация городского округа Пушкинский

Лучший кардиолог Подмосковья, по данным сервиса «ПроДокторов», работает в Пушкинской больнице. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Речь идёт о враче-кардиологе поликлиники №1 Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н Дмитрии Хохлове. Он занял первое место в рейтинге кардиологов Московской области.
«Доктор Хохлов прошёл профессиональную переподготовку по функциональной диагностике. Имеет два сертификата и самостоятельно проводит своим пациентам эхокардиографию (ЭХОКГ - ультразвуковое исследование сердца)», — рассказали в администрации.
Сам медик не ожидал такого сюрприза судьбы. Хохлов рассказал, что очень удивился месту в рейтинге.
«Открываю почту, а там сообщение – вы стали лучшим. Конечно, очень неожиданно и очень приятно», — отметил врач.  
Отметим, премия «ПроДокторов» – самая масштабная медицинская премия в России. В 2022 году на звание лучших претендовали 680 000 врачей и 68 000 клиник со всей России. Для определения победителей были собраны сотни тысяч отзывов и по ним составлены рейтинги в каждом регионе. По итогам, Дмитрий Викторович стал лучшим, по мнению пациентов, кардиологом в Московской области.

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#премия
#поликлиника
#врач
#пушкинский округ
#кардиолог
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В Ивантеевке и Царёвском запустили телеграм-чаты для общения с чиновниками
17 ноября 2023, 18:34

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В Городском округе Пушкинский создали телеграм-чаты, с помощью которых местные жители смогут напрямую обращаться к представителям органов местного самоуправления.
Как рассказал в своём телеграм-канале глава администрации Максим Красноцветов, идея с чатами в округе развивается давно. Функция доступна жителям Зеленоградского, Тарасовского, Ельдигино, Красноармейска, Софрино, Ашукино и Черкизово. Теперь доступ к чатам получили жители Ивантеевки и Царёвского. 
«Чаты организованы для удобства взаимодействия жителей с представителями органов местного самоуправления, помощи в решении актуальных проблем, информирования о предстоящих мероприятиях, событиях и возможных аварийных отключениях. Городские службы открыты для диалога и готовы оперативно решать поставленные задачи!» — написал Красноцветов. 
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#максим красноцветов
#telegram
#пушкинский округ
#чиновники
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Глава Жуковского Прохоров поздравил участковых с профессиональным праздником
17 ноября 2023, 18:30

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров поздравил со 100-летием со дня основания участковой службы полиции уполномоченных участковых и ветеранов службы.
Как сообщила в пресс-службе администрации городского округа Жуковский «Радио 1», наряду с Прохоровым поздравил с профессиональным праздником участковых и замначальника городского ОМВД Олег Омарбеков.

Прохоров отметил сложность профессии, которая предполагает полной самоотдачи и огромной ответственности.

«От всей души желаю всем, кто обеспечивает порядок, покой и благополучие горожан, крепкого здоровья, продвижения по службе и семейного счастья. Поменьше неприятных и сложных ситуаций на работе, а если они и произойдут, чтобы вы всегда смогли найти из них достойный и правильный выход. С праздником!» — написал Прохоров в своём Telegram-канале.

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#праздники
#полиция
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Депутат Нилов: «Делать или не делать аборт — право женщины»
17 ноября 2023, 18:16

Фото: istockphoto.com/ArLawKa AungTun

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что задача государства в вопросе абортов поддерживать женщин, а различные штрафы в этом отношении могут лишь ухудшить положение.
«Мое мнение: делать или не делать аборт — это право женщины, а задача государства — сделать всё необходимое, чтобы поддержать её в финансовом или моральном плане и таким образом убедить в том, что она сможет и выносить ребёнка, и родить, и обеспечить. Ещё 10 лет назад ситуация с количеством проводимых абортов была куда хуже, чем сейчас», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он также высказал мнение о том, что решение Минздрава РФ продавать препараты для медикаментозного аборта только по рецептам верное.

Кроме этого, Нилов подчеркнул, что тема абортов в обществе воспринимается остро, поэтому к решению проблем, связанной с ней, надо подходить очень аккуратно и деликатно.

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#мнение
#депутат
#аборт
#рф
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Владимир Путин: Людей нельзя делить на первый и второй сорт, как мясо
17 ноября 2023, 18:12

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что неприемлемо делить человечество на «первый» и «второй» сорта. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания Форума объединённых культур.

Российский лидер сравнил такой подход к людям с выбором мяса в продуктовом магазине.

Также в ходе заседания глава РФ заявил, что российские власти будут увеличивать финансирование на развитие культуры. Путин обратил внимание, что Россия согласна взаимодействовать со всеми, кто может разделить ее ценности и готов формировать многополярный мир, который будет справедливым.

Российский президент также рассказал, в чём причина нынешней напряженности в мире. Он назвал главными причинами напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, и культурную, в том числе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
 
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#россия
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#развитие
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#рф
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Сотрудников МЧС, эвакуировавших жильцов рухнувшего дома в Астрахани, наградят
17 ноября 2023, 18:08

Фото: iStock/DmyTo

Пожарные и спасатели, оперативно эвакуировавшие жителей частично обрушившегося дома в Астрахани, получат награды. Такое поручение дал глава МЧС РФ Александр Куренков.
Напомним, что накануне вечером произошло обрушение двух подъездов в жилом пятиэтажном доме в Астрахани. По предварительным данным, причиной трагедии стала незаконная перепланировка одной из квартир, в результате чего по фасаду пошла трещина. Пожарные и спасатели успели эвакуировать жителей до обрушения. 

Отмечается, что в момент прибытия сотрудников МЧС на место, жители уже начали самостоятельную эвакуацию. Однако в доме оставались маломобильные жильцы и пожилые люди, которым потребовалась помощь специалистов. 

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#мчс
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#спасатели
#пожарные
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Витушева: Истра более чем наполовину выполнила план по осеннему призыву
17 ноября 2023, 18:04

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В Истре отправлены в армию более половины призывников от установленного задания. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева. Она обсудила с военным комиссаром города Истра Андреем Закржевским ход призывной кампании.
«В эту призывную кампанию Истринский военкомат планирует призвать 140 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. На сегодня отправлено в войска более половины граждан от установленного задания. Процесс вручения повесток организован как в бумажном, так и в электронном виде», – написала Витушева в своём телеграм-канале.  
Она подчеркнула, что в этом году значительно увеличены штрафы за неявку в военкомат, а в особых случаях предусматривается даже уголовная ответственность.
«Кроме того, важный момент: военнослужащие, призванные во время осеннего призыва, не будут направляться в зону проведения спецоперации», – отметила Витушева.
Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Параллельно в округе проходит кампания по заключению контрактов с Минобороны.

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