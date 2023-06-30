Жителям Подмосковья перед выходными напомнили правила перевозки спортинвентаря

Фото: Минтранс МО
Некоторый сезонный спортинвентарь и СИМы можно провозить бесплатно
Любителям активного отдыха накануне выходных стоит вспомнить правила перевозки сезонного спортивного снаряжения и средств индивидуальной мобильности в автобусах. Их напомнили в подмосковном Минтрансе.
Сезонный спортинвентарь и СИМы, габариты которых не превышают 120 см, можно провозить бесплатно. В этот список входят, например, роликовые коньки, скейтборды и моноколёса.
Поездку с более крупными предметами, такими, как электросамокаты, нужно будет оплатить дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади.
Стоимость провоза сезонного спортинвентаря в городском сообщении – 45 рублей, в пригородном до 25 км – 45 рублей, на расстояние от 25 до 50 км – 90 рублей, далее 50 км – 135 рублей.
При провозе спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров. При этом водитель может отказать в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса.
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Сезонный спортинвентарь и СИМы, габариты которых не превышают 120 см, можно провозить бесплатно. В этот список входят, например, роликовые коньки, скейтборды и моноколёса.
Стоимость провоза сезонного спортинвентаря в городском сообщении – 45 рублей, в пригородном до 25 км – 45 рублей, на расстояние от 25 до 50 км – 90 рублей, далее 50 км – 135 рублей.
При провозе спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров. При этом водитель может отказать в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса.
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Лора Луганская