Жителям Подмосковья предложили собрать лесных грибов к новогоднему столу

Фото: Комлесхоз МО
В подмосковных лесах в ноябре, пока не установится минусовая температура и не ляжет снег, можно собрать такой гриб, как опёнок зимний, или Flammulina velutipes. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Но и зимой можно набрать свежих грибов. Окончание сезона фламмулины – ранняя весна. Внешние признаки этого гриба – чёрная бархатная ножка, светлые пластинки и слизистая жёлтая шляпка. Растёт он на валежных лиственных деревьях», – отметили в Комлесхозе.Там предупредили о большом количестве похожих несъедобных и даже ядовитых грибов.
«Главное правило: не все жёлтое, что растет на бревне – зимний опёнок. Начинающим поклонникам зимних опят надо обязательно знать, что гимнопил не ядовит, но очень горький. А вот галерина очень ядовита. Но у неё не бывает бархатистой ножки. По этому признаку её и можно определить», – подчеркнули в ведомстве.Там призвали грибников быть внимательнее и не собирать грибы, вызывающие сомнения.
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Лора Луганская