Жителям Подмосковья предложили выбрать покрытие для детских площадок

Фото: Минблаго МО
В Подмосковье запустили опрос, который поможет выбрать альтернативные покрытия на детских площадках. Голосование продлится неделю на сайте Главного управления содержания территорий Московской области.
«Чаще всего при установке новых детских игровых площадок используют резиновые покрытия. Они противоударные, их легко ремонтировать. Однако есть и альтернативные виды. В опросе можно выбрать один вариант из предлагаемых: привычное резиновое покрытие, песчаное, дроблёная древесина, гравийное или дерновое покрытие», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.По её словам, каждый вариант имеет свои преимущества. Так, песчаное покрытие может стать для детей одной большой песочницей, дёрн и древесина экологичны и просты в уходе.
Голосование на сайте ГУСТ продлится до 31 октября. С учётом его итогов сформируют предложения по альтернативным покрытиям для детских площадок в Подмосковье.
Читайте также:
В Подмосковье выполнили план установки детских площадок на 2023 год
В Волоколамске завершают обновление построенного в 60-х годы стадиона «Текстильщик»
Игра цвета и воды: в Реутове в парке за ДК «Мир» появился сухой фонтан
Лора Луганская