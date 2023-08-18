Жителям Подмосковья предоставляют уже почти 300 электронных услуг

Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО
«Перевод в «цифру» избавил жителей от необходимости предоставлять 22 тыс бумажных документов. Всего Подмосковье предоставляет 298 электронных услуг. Ежемесячно жители региона подают около 450 тыс цифровых заявок», – говорится в сообщении.Воспользоваться электронными сервисами и услугами жителям области помогают региональный портал госуслуг и областной портал «Добродел».
Читайте также:
«Цифра» помогает оплачивать счета за коммуналку
Заявления на ДЭГ подали уже более 5% подмосковных избирателей
В Подмосковье стало проще открыть бизнес, связанный с активным отдыхом у воды