Жителям Подмосковья раскрыли пользу лягушек для человека и природы

Фото: Комлесхоз МО
Обитающие в Подмосковье лягушки могут служить индикаторами чистоты воды, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там рассказали о пользе этих земноводных.
«Лягушки живут в чистой воде, без примесей, тяжёлых металлов и других загрязнителей. Увидели лягушку или услышали её кваканье – можете смело купаться или ловить рыбу. Головастики питаются водорослями. Это не даёт им разрастаться, что нормализует количество органики в водоёме, препятствует гниению и ухудшению качества воды», – отметили в ведомстве.Кроме того, лягушки встроены в пищевые цепочки – нагуливают собственную биомассу на беспозвоночных, а сами становятся едой для рыб и птиц.
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Лора Луганская