Жителям Подмосковья рассказали, чем полезны новые функции мобильного приложения «112 МО»

Жители Подмосковья уже могут загрузить на свои смартфоны обновлённое приложение «112 МО», в которое добавили ряд полезных функций, воспользоваться которыми можно абсолютно бесплатно.





Специалисты совершенствуют приложение «112 МО» на регулярной основе.

Новое обновление даёт возможность жителям пройти авторизацию в приложении через систему ЕСИА, связаться с оператором-сурдопереводчиком с помощью видеочата, отследить автомобиль в случае его эвакуации, найти пропавшего человека, если он попал в больницу, с помощью чат-бота связаться со службой спасения, оформить ДТП самостоятельно и другое.

Читайте также:

Жители Московской области обратились на номер «112» более 78 миллионов раз.

У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами.

В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.