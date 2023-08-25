Жителям Подмосковья рассказали, чем полезны новые функции мобильного приложения «112 МО»

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Специалисты совершенствуют приложение «112 МО» на регулярной основе.
Новое обновление даёт возможность жителям пройти авторизацию в приложении через систему ЕСИА, связаться с оператором-сурдопереводчиком с помощью видеочата, отследить автомобиль в случае его эвакуации, найти пропавшего человека, если он попал в больницу, с помощью чат-бота связаться со службой спасения, оформить ДТП самостоятельно и другое.
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У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами.
В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.