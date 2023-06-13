Жителям Подмосковья рассказали, что делать сразу после смерти близкого

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Всё зависит от того, где умер человек
После смерти дорогих нам людей сложно взять себя в руки и понять, что делать дальше. В пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как действовать в этом случае.
Если смерть наступила дома, на улице или в общественном месте, нужно позвонить по бесплатному номеру 112 и изложить ситуацию диспетчеру. Он вызовет медработника, который констатирует смерть, и сотрудника полиции для осмотра тела и места происшествия.
После осмотра правоохранитель решит, назначать ли судебно-медицинскую экспертизу. Ели она назначена, тело умершего должны бесплатно перевезти в морг. Если судмедэкспертиза не назначена, родственники сами принимают решение о транспортировке тела в морг на платной основе.
Если человек скончался в лечебном учреждении, его сотрудники сообщают родственникам о смерти, а также информацию о том, в каком морге находится тело. Близкие могут сразу обратиться в морг для получения свидетельства о смерти.
Консультацию по всем вопросам, связанным с похоронами, можно получить в Центре мемориальных услуг по телефону круглосуточной горячей линии +7 (498) 568-99-99.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки и похороны жертв.
Если смерть наступила дома, на улице или в общественном месте, нужно позвонить по бесплатному номеру 112 и изложить ситуацию диспетчеру. Он вызовет медработника, который констатирует смерть, и сотрудника полиции для осмотра тела и места происшествия.
Если человек скончался в лечебном учреждении, его сотрудники сообщают родственникам о смерти, а также информацию о том, в каком морге находится тело. Близкие могут сразу обратиться в морг для получения свидетельства о смерти.
Консультацию по всем вопросам, связанным с похоронами, можно получить в Центре мемориальных услуг по телефону круглосуточной горячей линии +7 (498) 568-99-99.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки и похороны жертв.
Лора Луганская