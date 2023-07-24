Жителям Подмосковья рассказали, что собой представляет стандарт стоматологических поликлиник

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В Московской области создан и начал внедряться новый стандарт для стоматологических поликлиник.
Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил важность внедрения единого стандарта стоматологических поликлиник в Подмосковье.
Алексей Сапанюк разъяснил, что входит в стандартизацию стоматологических поликлиник.
К 15 августа откроется центр стоматологической помощи под наркозом в Одинцово. Планируется открытие центра в Домодедово, в МОНИКИ и на базе Центральной стоматологической поликлиники, сообщил министр здравоохранения Подмосковья.
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«Мы стандарты внедряем на территории Московской области во всех медицинских организациях. Мы разработали и начала внедрять стандарты поликлиник, стандарты стационара. В этом году дошло дело до стандарта стоматологических поликлиник. В проекте участвуют 75 юридических лиц, в которых мы будем этот стандарт внедрять», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Это и брендбук, и навигация, создание удобных мест ожидания, электронное табло, электронная запись, и мы предусмотрели вопрос качества медицинской помощи», — поделился министр здравоохранения Подмосковья.Министр отметил, что на территории региона открывается новые места оказания стоматологической помощи, где будут оказывать помощь под наркозом. Ранее, функционировало только одно медучреждение, где оказывали стоматологическую помощь под наркозом.
К 15 августа откроется центр стоматологической помощи под наркозом в Одинцово. Планируется открытие центра в Домодедово, в МОНИКИ и на базе Центральной стоматологической поликлиники, сообщил министр здравоохранения Подмосковья.
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Алиса Сергиенко