Жителям Подмосковья рассказали, как на трассе М-12 работает система «Свободный поток»

Фото: Минтранс МО
На трассе М-12 в Подмосковье нет шлагбаумов. Вместо них над дорогой установлены датчики «Свободного потока», заявили в подмосковном Минтрансе. Там напомнили, как работает эта система.
Безбарьерная система взимания платы «Свободный поток» впервые заработала на ЦКАД. Это полностью российская разработка. Никаких шлагбаумов и остановок на трассе не предусмотрено. Датчики собирают информацию на ходу и на её основе вычисляют сумму к оплате.
Датчики «Свободного потока» могут распознавать габариты автомобиля, считывать данные транспондера или номера машины на разрешённой на ЦКАД и М-12 скорости 110 км/ч.
«Свободный поток» распознаёт транспондеры всех операторов платных дорог России. Оплата проходит сразу.
Если транспондера нет, то в течение пяти дней со дня поездки можно оплатить проезд на сайте. Проверить и оплатить задолженность за проезд по ЦКАД и М-12 можно по ссылке.
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Датчики «Свободного потока» могут распознавать габариты автомобиля, считывать данные транспондера или номера машины на разрешённой на ЦКАД и М-12 скорости 110 км/ч.
Если транспондера нет, то в течение пяти дней со дня поездки можно оплатить проезд на сайте. Проверить и оплатить задолженность за проезд по ЦКАД и М-12 можно по ссылке.
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Лора Луганская