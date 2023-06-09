Жителям Подмосковья рассказали, как оформить справку в лагерь онлайн

Фоито: Фотобанк МО
«Для оформления нужно лишь зайти на региональный портал госуслуг, ввести номер полиса и дату рождения ребёнка. Необходима справка для поездки в детский лагерь 079/у о состоянии здоровья отъезжающего. А ещё там можно оформить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение и сертификат о профилактических прививках», – написала Мишонова в своём телеграм-канале.
Ранее Мишонова рассказала, как собрать ребёнка в лагерь.