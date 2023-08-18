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Жителям Подмосковья рассказали, как они смогут принять участие в выборах, находясь в другом регионе или на отдыхе

18 августа 2023, 18:15

Фото: istockphoto / Chattrawutt

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора,дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Заместитель председателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области Константин Куракин рассказал, что ЦИК, Общественные наблюдатели, Общественная палата максимально вовлечены в работу ​по подготовке к выборам.
«В том году появилась такая опция, как отдать свой голос удалённо через систему ДЭГ. Это действительно очень удобно, потому что не нужно тратить время на поход на избирательный участок. Для тех, кто в это время будет находиться в другом региона или на отдыхе, в командировке — это единственный способ посредством которого они смогут проголосовать», — поделился замепред комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Подмосковья Константин Куракин.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«ДЭГ — это максимально простой инструментарий, который позволяет за несколько кликов зарегистрироваться и уже отдать свой голос в Единый день голосования за кандидата, которой наиболее импонирует», — рассказал Константин Куракин.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Эксперт по выживанию Халилов назвал правила поведения для детей при нападении взрослых
18 августа 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/Motortion

Дипломированный спасатель МЧС, эксперт по выживанию и ЧС Эдуард Халилов заявил, что детям при нападении или агрессии взрослых необходимо отойти и позвать на помощь.
«Дети должны отойти на безопасное расстояние и сразу сообщить своим родителям о случившемся, чтобы те вызвали полицию и уже правоохранительные органы пусть делают все, что они должны делать для защиты граждан», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

Он добавил, что любое всопростивлние взрослым, которые могут находится не в адекватном состоянии, в таких экстренных ситуациях мгожт закончится применением физичсекой сили, а иногда даже и оружия.

До этого психолог, кандидат наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс заявлял, что причиной нападения тренера по боксу на подростка в подмосковных Котельниках могли послужить эмоции, в частности, неконтролируемый гнев.

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#психолог
#дети
#нападение
#уголовное безопасность
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В Минпросвещения РФ взяли на контроль ситуацию с занижением зарплат учителей в Хакасии
18 августа 2023, 19:00

Фото: IStock/Natalia Bodrova

В Минпросвещения РФ обещали разобраться с занижением зарплат учителям в Хакасии.
ТАСС, ссылаясь на главу министерства Сергея Кравцова, приводит цитату.
 
«Это абсолютно недопустимо и неправомерно. Как можно решить свои политические цели и задачи такими методами? Конечно, мы разберемся. Я в Минтруда переговорю. Эту ситуацию надо поправлять, менять», —заявил Сергей Кравцов.
 Министр отметил, что указ президента должен выполняться, а сложившаяся ситуация «недопустима», тем более в Год педагога и наставника.
 
До этого к Сергею Кравцову обратился секретарь Хакасского отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол. Он просил прояснить ситуацию в дискриминацией учителей в регионе.
 
Сергей Сокол рассказал, что учителям урезали зарплаты на 20-25%. К примеру, в Ширинском районе зарплаты педагогов с 46 тысяч рублей сократили до 36 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне захотели стать айтишниками из-за денег. Почти половина (47%) жителей России хотели бы стать IT-специалистами. Для многих препятствием становятся сложное обучение, возраст или нынешняя работа.

IT-сфера привлекательна для россиян высокой зарплатой (41%), стабильностью и востребованностью на рынке труда (34%).Но готовы сменить сферу деятельности не все. 33% опрошенных вообще не заинтересованы в IT, а 20% уже трудятся в этой сфере.

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#учитель
#учителя
#зарплата
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Каждый четвертый россиянин не заводит детей
18 августа 2023, 18:34

Фото: istockphoto/shurkin_son

«Фонд общественное мнение» сообщает, что в данный момент бездетными являются четверть взрослых россиян.
Опрос проводили среди совершеннолетних граждан в 53 регионах страны. 24% рассказали, что у них нет детей.
 
Менее трети (27%) сообщили, что у них один ребенок. Почти каждый третий (35%) воспитывает двоих детей.
 
Многодетными россиянами оказались только 14% опрошенных - у 9% трое детей, 5% являются родителями четверых и более детей.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член научного Совета при Совете безопасности РФ Юрий Крупнов считает, что Минфин в своих прогнозах прав: падает число рождений и будет продолжать падать. По словам эксперта, демография является главной проблемой страны. При этом никто не хочет всерьёз в неё углубляться.

По мнению эксперта, единственный способ остановить процесс вымирания-сделать ставку на семью из 3-4 детей и максимально усиленно материально поддерживать их.

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#рождаемость
#дети
#родители
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Подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными при ухудшении погодных условий
18 августа 2023, 18:04

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В пятницу, 18 августа, в Москве ожидаются гроза, град и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Местами в Подмосковье сегодня идёт дождь, возможна гроза. В течение дня ветер усилится до 15 м/с. 

При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:
— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;
— установить дворники на максимальную частоту работы;
— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;
— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;
— не останавливаться на обочинах.

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#скоростной режим
#минтранс
#машины
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Первый в России факультет технологий БПЛА появится в «Cинергии»
18 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/akiyoko

Первый в России факультет беспилотных технологий появится в университете «Cинергия». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Отмечается, что поступить на этот факультет можно уже в этом году. В вузе отметили, что на новом факультете будут готовить специалистов в области управления и обслуживания беспилотных авиационных систем. 

Сообщается, что партнерами образовательной программы станут инновационный центр «Сколково», научно-производственное объединение «Беспилотные летательные аппараты», образовательный комплекс «Техноград» и другие.

Напомним, на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» гостям продемонстрировали новый беспилотный летательный аппарат «Шершень» — так называемый «летающий бинокль», который может успешно использоваться для воздушной и артиллерийской разведки в зоне спецоперации. 

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#армия
#сколково
#комплекс
#дрон
#фото
#законопроект
#путин
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Назван самый лучший корм для уличных птиц
Технолог Андреанова рекомендовала кормить птиц зерном и семечками
18 августа 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/Natalya Vilman

Специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова назвала лучшим кормом для уличных птиц зерно, а также семечки.
«Зимой пернатые любят неочищенные, нежареные и несоленые семена подсолнечника, когда им нужна энергия. Мелких лесных птиц, которые не справятся с подсолнечной лузгой, можно кормить очищенными семенами. Голубям и уткам подойдет зерно пшеницы, ячменя или овса — там много углеводов и белков», — пояснила в беседе с NEWS.ru Андреанова.

Она добавила, что в зоомагазинах также можно найти подходящие для птиц комбикормов, но они дороже по цене.

До этого сообщалось, что в Московской области начали проводить профилактику распространения высокопатогенного гриппа птиц. Подмосковное Минэкологии включилось в месячник «Чайка», который проходит по инициативе Минсельхоза России. Как отметили в экологическом ведомстве, в стране осложнилась обстановка из-за роста популяции и заболеваемости чаек.

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#зерно
#семена
#птицы
#животные
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В Подмосковье стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами
18 августа 2023, 17:49

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Проект долговременного ухода за пожилыми и инвалидами запустят в сентябре 2023 года.

Запуск проекта пройдет в Воскресенке, Долгопрудном, Егорьевске, Лобне, Мытищах и Орехово-Зуеве, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Порядка 500 человек будут осуществлять уход за пожилыми людьми и инвалидами. Каждый из помощников пройдет специализированное обучение. 

«Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому, без оформления в социальный центр. Семьи смогут оказывать помощь близким самостоятельно, а если родственников нет, мы закрепим помощника», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Помимо проекта по долговременному уходу,в учрежденияхсоцобслуживания доступен прокат технических средств реабилитации.

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#служба
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Продюсер Шеленговский раскрыл, как российским видеоиграм добиться успеха за рубежом
Продюсер Шеленговский: «Нашим игроделам придётся добавлять персонажей-иностранцев»
18 августа 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/Arsenii Palivoda

Продюсер Павел Шеленговский заявил, что для успеха за рубежом видеоиграм отечественного производства не хватает персонажей-иностранцев.
«Нашим игроделам придётся в тех же стрелялках или стратегиях добавлять персонажей-иностранцев. Например, китайцев, иранцев, даже американцев. Геймеры за рубежом будут им сопереживать, особенно если местом действия станет их родина, которую нужно защищать», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеленговский.

Кроме того, популярности игр также способствует запоминающийся яркий саундтрек.

Специалист запомнил, что за пределами нашей страны уже известны такие российские игры, как War Thunder, MMO RPG «Аллоды Онлайн», Escape from Tarkov и т.д.

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#страны
#игры
#технологии
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В Кашире в этом году установят 10 детских площадок
18 августа 2023, 17:37

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

В этом году в городском округе Кашира по программе модернизации установят 10 детских площадок. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов. Вместе с жителями деревни Базарово он принял участие в открытии детской площадки на улице Центральной.
«Красочный игровой городок выполнен в морской стилистике. Для детворы установили игровой и спортивный комплексы, горку, качели и качалки. Обустроено уличное освещение, уложено безопасное покрытие. Всего в этом году установят 10 площадок. Каждая станет местом притяжения для юных каширян», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что задача, которую ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв – делать комфортнее улицы, дворы и общественные пространства региона. И сельская местность, как и городская, является приоритетным направлением развития. 

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#кашира
#детская площадка
#московская область
#подмосковье
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Подмосковье ищет медработников