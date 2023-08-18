Жителям Подмосковья рассказали, как они смогут принять участие в выборах, находясь в другом регионе или на отдыхе

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Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
«В том году появилась такая опция, как отдать свой голос удалённо через систему ДЭГ. Это действительно очень удобно, потому что не нужно тратить время на поход на избирательный участок. Для тех, кто в это время будет находиться в другом региона или на отдыхе, в командировке — это единственный способ посредством которого они смогут проголосовать», — поделился замепред комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Подмосковья Константин Куракин.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«ДЭГ — это максимально простой инструментарий, который позволяет за несколько кликов зарегистрироваться и уже отдать свой голос в Единый день голосования за кандидата, которой наиболее импонирует», — рассказал Константин Куракин.В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
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