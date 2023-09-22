Жителям Подмосковья рассказали, как распознать в помещении утечку газа

Фото: Минэнерго МО
Распознать утечку газа в быту и принять необходимые меры требуется как можно быстрее. От этого часто зависит жизни жильцов, напомнили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«При утечке газа в помещении возникает запах, похожий на запах серы. Также находящиеся в помещении люди могут почувствовать слабость, головокружение и тошноту. Вблизи газопровода будет слышен характерный свистящий звук, а рядом с ним может наблюдаться конденсат», – отметили в подмосковном Минэнерго.Там призвали при подобных признаках немедленно вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112. После этого необходимо как можно быстрее покинуть помещение, оповестить соседей и дождаться аварийную бригаду на безопасном расстоянии.
Категорически запрещено зажигать огонь, курить, включать и выключать свет, электроприборы.
В министерстве напомнили, что собственник газового оборудования обязан следить за его исправностью и сроком эксплуатации, заключить договор техобслуживания, содержать в исправности дымовые и вентиляционные каналы, не препятствовать доступу сотрудников газовой службы к оборудованию.
Читайте также:
В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке
Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи
Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе
Лора Луганская