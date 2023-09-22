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Жителям Подмосковья рассказали, как распознать в помещении утечку газа

22 сентября 2023, 21:11
Фото: Минэнерго МО

Фото: Минэнерго МО

Распознать утечку газа в быту и принять необходимые меры требуется как можно быстрее. От этого часто зависит жизни жильцов, напомнили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«При утечке газа в помещении возникает запах, похожий на запах серы. Также находящиеся в помещении люди могут почувствовать слабость, головокружение и тошноту. Вблизи газопровода будет слышен характерный свистящий звук, а рядом с ним может наблюдаться конденсат», – отметили в подмосковном Минэнерго.
Там призвали при подобных признаках немедленно вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112. После этого необходимо как можно быстрее покинуть помещение, оповестить соседей и дождаться аварийную бригаду на безопасном расстоянии.


Если угрозы жизни и здоровью нет, следует сразу выключить газовые приборы, перекрыть краны к приборам и на них, устранить возможные источники возгорания.

Категорически запрещено зажигать огонь, курить, включать и выключать свет, электроприборы.

В министерстве напомнили, что собственник газового оборудования обязан следить за его исправностью и сроком эксплуатации, заключить договор техобслуживания, содержать в исправности дымовые и вентиляционные каналы, не препятствовать доступу сотрудников газовой службы к оборудованию.

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#минэнерго мо
#газ
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Под Истрой построят центр реабилитации собак с бассейном
22 сентября 2023, 20:56

Фото: Минсельхозпрод МО

В деревне Обушково городского округа Истра в 2025 году появится реабилитационный центр для собак. Проект согласовала Мособлархитектура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Площадь двухэтажного здания составит 520 кв м. Согласно проекту, на первом этаже этого социально значимого объекта разместят кабинет ветеринара, груминг-зону, тренажёрный зал и специализированный бассейн. Для реабилитационных тренировок оборудуют отдельный зал с беговыми дорожками.
 
Помимо этого, в центре оборудуют зоны ожидания, зоомагазин и помещения для мастер-классов по уходу за животными.

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#мособлархитектура
#проекты
#реабилитация
#животные
#собаки
#московская область
#подмосковье
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Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные
22 сентября 2023, 20:40

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

Температура воздуха в конце сентября соответствует средним показателям за июль – август. Об этом RT сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Специалист отметил, что самыми тёплыми днями станут суббота и воскресенье, после чего последует небольшое похолодание. При этом, даже несмотря на снижение температуры воздуха с понедельника, показатели всё равно превысят норму.

Так, в субботу воздух прогреется до 25 градусов, в воскресенье прогнозируются такие же показатели столбика термометра, уточнил Цыганков в беседе с RT.

А вот в ночь с воскресенья на понедельник на Москву обрушится дождь. Его вызовет проходящий мимо столицы атмосферный фронт. 

В понедельник температура не превысит 19 градусов, будет наблюдаться небольшая облачность и пройдут кратковременные дожди. 

Во вторник, среду и четверг станет ещё холоднее – 3... 8 градусов. 

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#синоптики
#москва
#похолодание
#прогноз погоды
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В Можайске начали ремонтировать дороги региональной сети
22 сентября 2023, 20:30

Фото: Минтранс МО

В Можайске стартовал ремонт дорог региональной сети в черте города. Специалисты Мосавтодора снимают старое покрытие на улице Дмитрия Пожарского, сообщили в региональном Минтрансе.
Улица Дмитрия Пожарского – проезд к центральной дороге города, улице Мира. После ремонта он станет удобнее для более чем 10 тыс автомобилистов, проезжающих там ежедневно.
 
Ремонтные проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В рамках нацпроекта в округе в этом году отремонтируют еще четыре дороги в черте города – улицы Молодёжную, Гжатскую, Бородинскую и проезд Мира. По этим улицам можно проехать к большому количеству социально значимых объектов – музеям, соборам, школам, детсадам, поликлиникам и магазинам.
 
Кроме того, асфальтобетонное покрытие заменили на 12 дорогах муниципальной сети, тем самым завершив ремонтный сезон муниципальных дорог на текущий год.

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#минтранс мо
#ремонт дорог
#можайск
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Врип главы Дубны Тихомиров выслушал пожелания сотрудников компании «Гекса»
22 сентября 2023, 20:14

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал в компании «Гекса», которая более 25 лет выпускает одноразовые комплекты медицинского назначения и производит нетканные материалы. Её сотрудники создают продукцию для медицины, сельского хозяйства, строительства зданий и дорог. В России и странах СНГ работает 21 её филиал.
«С коллективом встречаемся не впервые. Сегодня пришли с отчётом по наказам, которые давали нам жители. Это вопросы по подсыпке тротуаров, дорожек, освещения, которые волновали горожан. Говорили о гармоничном и динамичном развитии Левобережья. Сейчас идёт проектирование на основании концепции благоустройства улицы Центральной и прилегающих территорий, включая сквер Ветеранов. Наша цель – включить этот объект в программу в полном объёме», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале. 
Также, по его словам, работники попросили уделить особое внимание созданию парков, например – на месте бывшего клуба юных техников.   Тихомиров также напомнил, что в начале следующего года школа №1 закроется на капремонт. Школьников временно перераспределят в другие образовательные учреждения Левобережья. 
 
Затронули и вопрос подготовки кадров для предприятий наукограда. Принят ряд решений для помощи студентам университета «Дубна» в поиске работы.  На встрече также рассказал о развитии Дубненской городской больницы, планах по созданию скейт-парка в Левобережье.

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#дубна
#максим тихомиров
#производство
#жители
#подмосковье
#московская область
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Россиянам рассказали, как правильно провести день Петра и Павла Рябинников 23 сентября
В день Петра и Павла Рябинников женщина не должна ссориться с мужчинами
22 сентября 2023, 19:42

Фото: iStock/TatianaNurieva

В субботу, 23 сентября, будет почитаться память праведных епископов Петра и Павла. Общественная служба новостей рассказала, что можно делать в этот день, а от чего стоит отказаться.
На Руси в этот день, который по старому стилю выпадал на 10 сентября, созревала рябина, поэтому в народном календаре эта дата отмечена как «день Петра и Павла Рябинников». 

Существует ряд запретов, которые выполняли ещё наши предки. В этот день женщина не должна ссориться с мужчинами, иначе она ещё долго будет страдать от этого. Также важно отгонять от себя грусть и негативные мысли, поскольку можно привлечь в свою жизнь неудачу.

Кроме того, сообщает ОСН, в день Петра и Павла Рябинников женщинам следует заплетать волосы, прежде чем выходить из дома, поскольку именно в волосах могут затаиться злые силы. Также, существует поверье, что создаст в будущем много проблем беспорядок в доме, зашторивание окон и сбор всей рябины с дерева. 

Существует и ряд дел, которые обязательно нужно сделать в этот день. Поскольку дата приурочена к поспеванию рябины, рекомендуется готовить различные блюда с этой ягодой. Вечером 23 сентября нужно накрыть стол, на котором будут выложены собранные в конце лета или в начале осени фрукты, овощи и ягоды. А сам дом нужно украсить веточками рябины, которые поспособствуют привлечению успеха и удачи хозяевам.

На 23 сентября в этом году также выпадает день осеннего равноденствия. Его нужно проводить в спокойствии в кругу родных и близких.

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#праздник
#православие
#традиции
#ягоды
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В ЖК «Митино О2» открыли детсад на 235 мест
22 сентября 2023, 18:58

Фото: телеграм-канал Дмитрия Волкова

В жилом комплексе «Митино О2» в деревне Сабурово открыли детский сад «Подсолнушек» на 235 мест. Об этом сообщил глава администрации городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
«Открыли садик вместе с нашими уважаемыми жителями, мамочками, папами и коллективом учреждения. 12 групп, уютные игровые и спальные помещения, просторный музыкальный зал, благоустроенная территория – всё это составляющие комфорта для самых маленьких красногорцев», – отметил Волков.  
Он назвал открытие детсада важнейшим событием для всего микрорайона – продолжением масштабной работы по развитию социальной инфраструктуры с упором на транспортную доступность и на долгожданное завершение строительства школы.  

Волков поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за внимание к социальной сфере, строителей и жителей муниципалитета - за вовлечённость и неравнодушие. Это уже пятый садик, открытый в Красногорске в этом году. 

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#красногорск
#дмитрий волков
#детские сады
#детсад
#московская область
#подмосковье
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Чем обернется для россиян запрет на экспорт бензина
Правительство временно ограничило экспорт бензина из России: к чему это приведет
22 сентября 2023, 18:55

Фото: istock/anatoliy_gleb

На внутреннем рынке топлива возникла острая обстановка. Власти страны ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября 2023 года. Редакция «Радио 1» расскажет, как решение правительства скажется на россиянах и изменится ли цена на топливо.

Почему ввели ограничение на экспорт бензина


Правительство России намерено стабилизировать ситуацию на рынке топлива, в связи с чем было введено временное ограничение на экспорт бензина. Такая мера позволит снизить цены для потребителей и убрать с рынка «серый» экспорт. Таким образом предложение топлива увеличится, что приведет к удовлетворению спроса и снижению цен. Введению таких мер предшествовал рост биржевых цен на бензин и дефицит топлива в регионах, что оказало влияние на полевые работы, которые оказались под угрозой из-за нехватки  горюче-смазочных материалов.


Сколько будет действовать ограничение на экспорт топлива?


 

Введение ограничения на экспорт топлива прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что меры приняты правительством своевременно и направлены на стабилизацию ситуации. По его словам, введенное ограничение не связано с опасениями социального взрыва в России. На вопрос о том, сколько меры будут продолжать свое действие, спикер Кремля ответил, что «столько, сколько этого потребует ситуация».
Он также отметил, что проблемы на топливном рынке существуют везде, ввиду его нестабильности.

Меры правительства прокомментировал первый замминистра энергетики Павел Сорокин. Он заявил, что ограничения на экспорт топлива введены бессрочно. По его словам, рычаги позволят создать на рынке переизбыток топлива, из-за чего снизится оптовая цена на него. Кроме того, он также указал на необходимость избавления от «серого экспорта» и заявил, что ощутимый объем топлива был вывезен из страны недобросовестными участниками рынка.


В Топливном союзе раскрыли, кто виноват в росте цен на дизель и бензин
В Топливном союзе раскрыли, кто виноват в росте цен на дизель и бензин

Эффективность запрета на экспорт бензина 


Ожидается, что приостановка экспорта скажется положительно не только на экономике страны, но и на опустевших нефтебазах. Сроки, которые потребуются для возвращения ситуации в прежнее русло не озвучены, однако аналитики склоняются, что длительного времени стабилизация ситуации не займет. Минэнерго не исключает, что во время действия запрета, Россия будет выплачивать какую-то компенсацию нефтяным компаниям, с которыми работа временно приостановлена.

Кроме введения запрета на экспорт бензина, правительство обсуждало и иные меры борьбы с дефицитом топлива в регионах и завышенной стоимостью. Было предложено вести список экспортеров топлива, однако инициативу не поддержало Минэкономразвития, объяснив это опасностью, ввиду введенных западных санкций. Ведомство, в свою очередь, предложило экспорт лицензировать.

Последствия запрета на экспорт бензина


По словам заместителя председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрия Гусева, введенные ограничения уже показали свои результаты: бензин упал примерно на 10%, однако, существует вероятность сокращения производства дизеля в России. Чтобы этого не произошло, требуется введение дополнительных мер и регуляторов, разработка которых, по его мнению, обязательно должна быть.
 
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#россия
#бензин
#производство
#правительство
#экспорт
#цены
#рост
#дефицит
#ограничения
#меры
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Подмосковье на конкурсе «Учитель года» представит преподаватель английского Назаренко
22 сентября 2023, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московскую область на конкурсе «Учитель года России 2023» в Год педагога и наставника представляет учитель английского языка Владимир Назаренко.
Торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса состоялась в Доме правительства Московской области. Старт этапу дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Самый масштабный профессиональный конкурс в сфере российского образования проводится уже в 34-й раз. 
 
Назаренко пошёл по стопам мамы и бабушки, которые всю жизнь посвятили педагогике. В 2015 году молодой человек переехал в Подмосковье из Луганска и уже восемь лет работает в Правдинской средней школе №2 Пушкинского городского округа.
«Я знаю китайский и английский языки. Всю жизнь хотел стать переводчиком, но попробовав, понял, что это не совсем мне подходит. Решил пойти в школу, и стало ясно, что я здесь надолго. У нас династия. Мои мама и бабушка - филологи. С детства я видел, какой это огромный труд, быть учителем. Считаю, что каждый педагог должен привносить в преподавание своё хобби, увлечение в работу. Я играю на гитаре и вместе с детьми на уроках мы изучаем язык, в том числе с помощью музыки. Ребята очень рады, что я здесь и пожелали максимально продуктивно провести следующий этап конкурса», – рассказал Владимир Назаренко.
В финал конкурса вышли 89 лучших учителей из всех уголков нашей страны. Они успешно прошли школьный, муниципальный и региональный этапы. Также за победу поборется победитель конкурса «Учитель года заграншкол МИД России 2023». 
«Желаю конкурсантам получить удовольствие от процесса, наслаждаться моментом. Главный приз – это люди, которых мы встречаем на своем пути. Уверен, что такие конкурсы существуют, чтобы сотрудничать, обмениваться опытом, дружить и помогать друг другу, а не соперничать», – поделился победитель прошлого года, учитель истории школы №16 из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов
В первом туре финального этапа участники проведут «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант» и «Урок». Во втором 15 лучших конкурсантов ждут три испытания: «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». По их итогам определят победителя и призёров конкурса
 
Церемония награждения состоится 5 октября, в День учителя в Государственном Кремлёвском дворце.
         
Подмосковные педагоги становились абсолютными победителями конкурса в 2012, 2013 и 2022 годах. Они почти всегда входят в пятёрку лучших. 

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#губернатор
#андрей воробьёв
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Почётный гражданин Московской области митрополит Ювеналий отмечает 88-летие
22 сентября 2023, 18:18

Фото: Фотобанк МО

22 сентября празднует день рождения Почётный гражданин Московской области митрополит Ювеналий.
Будущий священнослужитель родился в 1935 году. Ярославле. Он – выдающийся деятель Русской Православной Церкви, старейший митрополит (с 1972 года). Единственный в России здравствующий архиерей с правом ношения двух панагий и правом преднесения креста за богослужениями в пределах Московской областной епархии. 
 
Митрополит Ювеналий более 39 лет проработал в Московской области, являясь митрополитом Крутицким и Коломенским, управляющим Московской епархией за пределами города Москвы. 
 
С 1961 года преподавал в Московской духовной семинарии в Сергиевом Посаде. С 1982 по 2021 годы был управляющим Московской областной епархией Русской православной церкви. Решением Священного Синода ушёл на покой с выражением благодарности «за достойно понесённые в течение шести десятилетий многотрудные обязанности на разных поприщах церковного служения». 
 
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почётный гражданин Коломны, Подольского района, Дмитрова, города Видное, Егорьевска, Зарайска и Зарайского муниципального района. 
 
Постановлением губернатора Московской области от 3 июня 2002 года митрополиту Ювеналию было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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